Рейтинг@Mail.ru
"Коалиция желающих" согласует участие США в гарантиях безопасности Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 04.09.2025 (обновлено: 20:46 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/makron-2039735882.html
"Коалиция желающих" согласует участие США в гарантиях безопасности Украине
"Коалиция желающих" согласует участие США в гарантиях безопасности Украине - РИА Новости, 04.09.2025
"Коалиция желающих" согласует участие США в гарантиях безопасности Украине
Так называемая "коалиция желающих" планирует в ближайшие дни согласовать участие США в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил президент Франции... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:48:00+03:00
2025-09-04T20:46:00+03:00
в мире
украина
сша
париж
эммануэль макрон
кир стармер
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039777489_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_6ce660f1520e7cd016a90775cac1c774.jpg
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" планирует в ближайшие дни согласовать участие США в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. "Мы провели телефонный разговор с (американским) президентом (Дональдом) Трампом, на котором смогли все это согласовать. Выводы по итогам этой конференции просты: в ближайшие дни мы окончательно согласуем поддержку США в отношении этих гарантий безопасности (Украине - ред.). Соединенные Штаты, как я уже сказал, были вовлечены в этот процесс", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже. Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html
украина
сша
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039777489_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_33caff860ea0ef7b78cf5f0434cd3c09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, париж, эммануэль макрон, кир стармер, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Париж, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Владимир Зеленский, НАТО
"Коалиция желающих" согласует участие США в гарантиях безопасности Украине

Макрон: "коалиция желающих" согласует гарантии безопасности Украине с США

© AP Photo / Ludovic MarinЭммануэль Макрон и Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих". 4 сентября 2025
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих". 4 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" планирует в ближайшие дни согласовать участие США в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы провели телефонный разговор с (американским) президентом (Дональдом) Трампом, на котором смогли все это согласовать. Выводы по итогам этой конференции просты: в ближайшие дни мы окончательно согласуем поддержку США в отношении этих гарантий безопасности (Украине - ред.). Соединенные Штаты, как я уже сказал, были вовлечены в этот процесс", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона.
Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Макрон заявил о готовом плане Лондона и Парижа по Украине
24 февраля, 21:07
 
В миреУкраинаСШАПарижЭммануэль МакронКир СтармерВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала