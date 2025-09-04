"Коалиция желающих" согласует участие США в гарантиях безопасности Украине
Макрон: "коалиция желающих" согласует гарантии безопасности Украине с США
© AP Photo / Ludovic MarinЭммануэль Макрон и Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих". 4 сентября 2025
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих". 4 сентября 2025
ПАРИЖ, 4 сен - РИА Новости. Так называемая "коалиция желающих" планирует в ближайшие дни согласовать участие США в предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы провели телефонный разговор с (американским) президентом (Дональдом) Трампом, на котором смогли все это согласовать. Выводы по итогам этой конференции просты: в ближайшие дни мы окончательно согласуем поддержку США в отношении этих гарантий безопасности (Украине - ред.). Соединенные Штаты, как я уже сказал, были вовлечены в этот процесс", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
Встреча участников коалиции прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона.
Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
