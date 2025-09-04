https://ria.ru/20250904/makron-2039727546.html

Двадцать шесть европейских стран обязались разместить войска на Украине

Двадцать шесть европейских стран обязались разместить войска на Украине - РИА Новости, 04.09.2025

Двадцать шесть европейских стран обязались разместить войска на Украине

Двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T17:25:00+03:00

2025-09-04T17:25:00+03:00

2025-09-04T18:00:00+03:00

в мире

украина

франция

париж

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg

ПАРИЖ, 4 сен — РИА Новости. Двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже. "Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира", — сказал он.По словам Макрона, "коалиция желающих" в ближайшие дни согласует участие США. Президент добавил, что удалось договориться с Вашингтоном о введении дополнительных санкций в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию.Позже премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что Варшава не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий. Встреча так называемой коалиции желающих прошла 4 сентября в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Макрона. На ней присутствовал Владимир Зеленский. В ней также принял участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, но он покинул встречу спустя 20 минут после ее начала. После европейские лидеры провели переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.Гарантии безопасности для УкраиныДональд Трамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Как накануне заявил Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.

https://ria.ru/20250903/rossiya-2039510791.html

https://ria.ru/20250904/zakupki-2039724319.html

https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html

украина

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон