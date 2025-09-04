Двадцать шесть европейских стран обязались разместить войска на Украине
Макрон: 26 стран обязались разместить войска на Украине
© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 сен — РИА Новости. Двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
"Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира", — сказал он.
"Будем честны". В США пришли к мрачному выводу из-за России
3 сентября, 21:29
По словам Макрона, "коалиция желающих" в ближайшие дни согласует участие США. Президент добавил, что удалось договориться с Вашингтоном о введении дополнительных санкций в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию.
Позже премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что Варшава не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий.
Встреча так называемой коалиции желающих прошла 4 сентября в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Макрона. На ней присутствовал Владимир Зеленский.
В ней также принял участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, но он покинул встречу спустя 20 минут после ее начала. После европейские лидеры провели переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Гарантии безопасности для Украины
Дональд Трамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
В конце августа газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что Трамп прорабатывает обходной путь. По данным СМИ, он ведет переговоры с европейцами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана.
Как накануне заявил Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.