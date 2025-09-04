Рейтинг@Mail.ru
Двадцать шесть европейских стран обязались разместить войска на Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 04.09.2025 (обновлено: 18:00 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/makron-2039727546.html
Двадцать шесть европейских стран обязались разместить войска на Украине
Двадцать шесть европейских стран обязались разместить войска на Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Двадцать шесть европейских стран обязались разместить войска на Украине
Двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:25:00+03:00
2025-09-04T18:00:00+03:00
в мире
украина
франция
париж
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg
ПАРИЖ, 4 сен — РИА Новости. Двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже. "Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира", — сказал он.По словам Макрона, "коалиция желающих" в ближайшие дни согласует участие США. Президент добавил, что удалось договориться с Вашингтоном о введении дополнительных санкций в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию.Позже премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что Варшава не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий. Встреча так называемой коалиции желающих прошла 4 сентября в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Макрона. На ней присутствовал Владимир Зеленский. В ней также принял участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, но он покинул встречу спустя 20 минут после ее начала. После европейские лидеры провели переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.Гарантии безопасности для УкраиныДональд Трамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Как накануне заявил Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.
https://ria.ru/20250903/rossiya-2039510791.html
https://ria.ru/20250904/zakupki-2039724319.html
https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html
украина
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_23b76f594ef9509e7ecb543443553ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, париж, эммануэль макрон
В мире, Украина, Франция, Париж, Эммануэль Макрон
Двадцать шесть европейских стран обязались разместить войска на Украине

Макрон: 26 стран обязались разместить войска на Украине

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 4 сен — РИА Новости. Двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже.
"Сегодня 26 стран официально взяли на себя обязательства, еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию, но 26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе, чтобы обеспечить безопасность украинских территорий и Украины сразу после прекращения огня или установления мира", — сказал он.
ВС России - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"Будем честны". В США пришли к мрачному выводу из-за России
3 сентября, 21:29
По словам Макрона, "коалиция желающих" в ближайшие дни согласует участие США. Президент добавил, что удалось договориться с Вашингтоном о введении дополнительных санкций в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию.
Позже премьер-министр Польши Дональд Туск уточнил, что Варшава не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий.
Встреча так называемой коалиции желающих прошла 4 сентября в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Макрона. На ней присутствовал Владимир Зеленский.
В ней также принял участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, но он покинул встречу спустя 20 минут после ее начала. После европейские лидеры провели переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Reuters: Трамп потребовал от европейцев отказаться от российской нефти
Вчера, 17:16

Гарантии безопасности для Украины

Дональд Трамп 18 августа провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько лидеров ЕС. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.

В конце августа газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что Трамп прорабатывает обходной путь. По данным СМИ, он ведет переговоры с европейцами об отправке на Украину американских частных военных компаний в рамках долгосрочного мирного плана.

Как накануне заявил Владимир Путин, каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения безопасности, в том числе Украина, но это нельзя делать за счет России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Только попробуйте: Москва провела открытый урок для "коалиции желающих"
1 сентября, 08:00
 
В миреУкраинаФранцияПарижЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала