В Португалии объявили траур из-за ЧП в Лиссабоне

09:27 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство Португалии объявило 4 сентября днем траура из-за ЧП с фуникулером в Лиссабоне, в результате которого погибли 15 человек, премьер страны Луиш Монтенегру отменил часть повестки, но не участие в заседании "коалиции желающих" по Украине, сообщает телерадиокомпания RTP.Газета Observador ранее сообщила, что число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне, где погибли 15 человек, возросло до 23, пятеро из них в тяжелом состоянии."Правительство объявило день национального траура в связи с аварией ... Премьер-министр отменил часть повестки дня на этот четверг, сохранив только заседание Совета министров и своё участие по видеосвязи во встрече лидеров "коалиции желающих" по Украине", - говорится в сообщении RTP.Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.
2025
На месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона
© AP Photo / Armando Franca
На месте схода с рельсов фуникулера Elevador da Glória в центре Лиссабона
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Правительство Португалии объявило 4 сентября днем траура из-за ЧП с фуникулером в Лиссабоне, в результате которого погибли 15 человек, премьер страны Луиш Монтенегру отменил часть повестки, но не участие в заседании "коалиции желающих" по Украине, сообщает телерадиокомпания RTP.
Газета Observador ранее сообщила, что число пострадавших при сходе с рельсов фуникулера Elevador da Glória в Лиссабоне, где погибли 15 человек, возросло до 23, пятеро из них в тяжелом состоянии.
"Правительство объявило день национального траура в связи с аварией ... Премьер-министр отменил часть повестки дня на этот четверг, сохранив только заседание Совета министров и своё участие по видеосвязи во встрече лидеров "коалиции желающих" по Украине", - говорится в сообщении RTP.
Фуникулер Elevador da Glória соединяет центр Лиссабона с районом Барриу-Альту. Он был открыт в XIX веке и в 2002 году получил статус национального памятника. Ежегодно им пользуются свыше трех миллионов пассажиров. В 2018 году он уже сходил с рельсов, однако тогда обошлось без жертв.
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также призвал компетентные органы оперативно установить причины катастрофы.
