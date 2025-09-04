Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о планах "Росатома" создать атомный кластер в ДФО
04:07 04.09.2025 (обновлено: 04:36 04.09.2025)
Лихачев рассказал о планах "Росатома" создать атомный кластер в ДФО
"Росатом" планирует создать на Дальнем Востоке большой кластер атомно-энергетических мощностей, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2025
дальний восток
хабаровский край
владивосток
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует создать на Дальнем Востоке большой кластер атомно-энергетических мощностей, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы не просто придем сюда, на Дальний Восток. Мы фактически здесь создадим большой атомной кластер", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума. На Дальнем Востоке "Росатом" будет строить АЭС большой мощности в Приморском крае, АЭС средней мощности в Хабаровском крае, а также атомные энергоблоки малой мощности в Якутии и на Чуктоке.ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
дальний восток, хабаровский край, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Дальний Восток, Хабаровский край, Владивосток, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Алексей Лихачев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Алексей Лихачев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует создать на Дальнем Востоке большой кластер атомно-энергетических мощностей, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Мы не просто придем сюда, на Дальний Восток. Мы фактически здесь создадим большой атомной кластер", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума.
На Дальнем Востоке "Росатом" будет строить АЭС большой мощности в Приморском крае, АЭС средней мощности в Хабаровском крае, а также атомные энергоблоки малой мощности в Якутии и на Чуктоке.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Лихачев оценил перспективы сотрудничества России и Китая в атомной сфере
2 сентября, 22:04
 
Дальний ВостокХабаровский крайВладивостокАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
