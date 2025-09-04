https://ria.ru/20250904/likhachev-2039537856.html

Лихачев рассказал о планах "Росатома" создать атомный кластер в ДФО

Лихачев рассказал о планах "Росатома" создать атомный кластер в ДФО - РИА Новости, 04.09.2025

Лихачев рассказал о планах "Росатома" создать атомный кластер в ДФО

"Росатом" планирует создать на Дальнем Востоке большой кластер атомно-энергетических мощностей, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T04:07:00+03:00

2025-09-04T04:07:00+03:00

2025-09-04T04:36:00+03:00

дальний восток

хабаровский край

владивосток

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024235117_0:48:3044:1760_1920x0_80_0_0_ed2eed892b4ebd2679856d2bec0afa02.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" планирует создать на Дальнем Востоке большой кластер атомно-энергетических мощностей, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы не просто придем сюда, на Дальний Восток. Мы фактически здесь создадим большой атомной кластер", - сказал Лихачев на сессии "Электроэнергия для развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума. На Дальнем Востоке "Росатом" будет строить АЭС большой мощности в Приморском крае, АЭС средней мощности в Хабаровском крае, а также атомные энергоблоки малой мощности в Якутии и на Чуктоке.ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250902/lihachev-2039213324.html

дальний восток

хабаровский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, хабаровский край, владивосток, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф-2025