Нарышкин высказался об амбициях западных лидеров
Нарышкин высказался об амбициях западных лидеров - РИА Новости, 04.09.2025
Нарышкин высказался об амбициях западных лидеров
Многие лидеры Запада пока далеки от понимания, что попытки с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира, как в прошлом, - это путь в бездну, заявил
сергей нарышкин
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Многие лидеры Запада пока далеки от понимания, что попытки с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира, как в прошлом, - это путь в бездну, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Вместе с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским Нарышкин открыл памятник выдающемуся советскому государственному и политическому деятелю Юрию Андропову на территории Академии внешней разведки. В рамках церемонии Нарышкин указал на невыученные многими западными лидерами уроки истории."(Западные лидеры - ред.) пока далеки от понимания того, что использование лекал прошлого века в попытках с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира - это путь, ведущий в бездну", - сказал Нарышкин, слова которого привело пресс-бюро СВР.
