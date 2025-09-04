https://ria.ru/20250904/lidery-2039709800.html

Нарышкин высказался об амбициях западных лидеров

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Многие лидеры Запада пока далеки от понимания, что попытки с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира, как в прошлом, - это путь в бездну, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Вместе с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским Нарышкин открыл памятник выдающемуся советскому государственному и политическому деятелю Юрию Андропову на территории Академии внешней разведки. В рамках церемонии Нарышкин указал на невыученные многими западными лидерами уроки истории."(Западные лидеры - ред.) пока далеки от понимания того, что использование лекал прошлого века в попытках с помощью силы кроить под себя геополитическую карту мира - это путь, ведущий в бездну", - сказал Нарышкин, слова которого привело пресс-бюро СВР.

