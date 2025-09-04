https://ria.ru/20250904/ldpr-2039702983.html
В Госдуме предложила ввести регулирование стоимости топлива
В Госдуме предложила ввести регулирование стоимости топлива - РИА Новости, 04.09.2025
В Госдуме предложила ввести регулирование стоимости топлива
ЛДПР предлагает ввести временное регулирование стоимости топлива на заправках, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. ЛДПР предлагает ввести временное регулирование стоимости топлива на заправках, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация об исчезновении бензина Аи-95 с заправок "Нефтьмагистрали" (одна из крупнейших независимых сетей АЗС в РФ) в Московской области. Коммерческий директор компании Сергей Соловьев в разговоре с РИА Новости опроверг данную информацию. "ЛДПР предлагает ввести временное регулирование стоимости топлива на заправках, чтобы защитить граждан от ценовых скачков в период нестабильности. Россия добывает нефти больше, чем весь Евросоюз, и наши граждане вправе ожидать, что бензин будет доступен всегда и по разумной цене на всей территории страны", - сказал Селезнев. По мнению парламентария, внутренний рынок топлива должен быть абсолютным приоритетом. Он добавил, что экспорт и внешние поставки значимы, но они не могут идти впереди потребностей граждан и предприятий в самой России. Селезнев отметил, что Московская область в данном случае является показателем: если люди здесь ощущают возможные перебои, значит, регулирование и логистика требуют более жесткой настройки. "Причина, по которой людям могло показаться, что есть какие-то перебои не в том, что у России не хватает нефти или мощностей переработки. Их достаточно. Проблема в другом: часть заводов оказалась на внеплановых ремонтах, логистика перестраивается, а оперативные решения о переброске топлива с экспорта на внутренний рынок доходят до АЗС с задержкой. В итоге водители сталкиваются с пустыми колонками", - заключил он.
