Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи
Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи - РИА Новости, 04.09.2025
Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет двусторонние встречи с аравийскими коллегами в Сочи 11 сентября в рамках очередного раунда стратдиалога Россия - Совет... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:42:00+03:00
2025-09-04T03:42:00+03:00
2025-09-04T03:42:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет двусторонние встречи с аравийскими коллегами в Сочи 11 сентября в рамках очередного раунда стратдиалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "На полях этого мероприятия состоятся двусторонние контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его аравийскими коллегами", - сказала она в ходе брифинга "на полях" ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи
