https://ria.ru/20250904/lavrov-2039534919.html

Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи

Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи - РИА Новости, 04.09.2025

Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи

Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет двусторонние встречи с аравийскими коллегами в Сочи 11 сентября в рамках очередного раунда стратдиалога Россия - Совет... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T03:42:00+03:00

2025-09-04T03:42:00+03:00

2025-09-04T03:42:00+03:00

россия

сочи

владивосток

сергей лавров

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет двусторонние встречи с аравийскими коллегами в Сочи 11 сентября в рамках очередного раунда стратдиалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "На полях этого мероприятия состоятся двусторонние контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его аравийскими коллегами", - сказала она в ходе брифинга "на полях" ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/lavrov-2039534343.html

россия

сочи

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сочи, владивосток, сергей лавров, мария захарова, дальневосточный федеральный университет