Рейтинг@Mail.ru
Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/lavrov-2039534919.html
Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи
Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи - РИА Новости, 04.09.2025
Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет двусторонние встречи с аравийскими коллегами в Сочи 11 сентября в рамках очередного раунда стратдиалога Россия - Совет... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T03:42:00+03:00
2025-09-04T03:42:00+03:00
россия
сочи
владивосток
сергей лавров
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет двусторонние встречи с аравийскими коллегами в Сочи 11 сентября в рамках очередного раунда стратдиалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "На полях этого мероприятия состоятся двусторонние контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его аравийскими коллегами", - сказала она в ходе брифинга "на полях" ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/lavrov-2039534343.html
россия
сочи
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_3a6e76b340676ef68f613a6f968f80da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сочи, владивосток, сергей лавров, мария захарова, дальневосточный федеральный университет
Россия, Сочи, Владивосток, Сергей Лавров, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет
Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи

Захарова: Лавров проведет встречи с аравийскими коллегами в Сочи 11 сентября

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет двусторонние встречи с аравийскими коллегами в Сочи 11 сентября в рамках очередного раунда стратдиалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На полях этого мероприятия состоятся двусторонние контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его аравийскими коллегами", - сказала она в ходе брифинга "на полях" ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Лавров примет участие во встрече представителей России и арабских стран
03:35
 
РоссияСочиВладивостокСергей ЛавровМария ЗахароваДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала