Украинский дрон атаковал Курскую область

Мирный житель получил ранение в результате атаки ВСУ по Рыльскому району, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.09.2025

КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате атаки ВСУ по Рыльскому району, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Подлые удары ВСУ продолжаются. Сегодня днём украинский беспилотник нанёс удар между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района. В результате атаки ранение получил 58-летний мирный житель", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.По его словам, мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

