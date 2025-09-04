Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон атаковал Курскую область - РИА Новости, 04.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 04.09.2025 (обновлено: 18:26 04.09.2025)
Украинский дрон атаковал Курскую область
Мирный житель получил ранение в результате атаки ВСУ по Рыльскому району, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
курская область
вооруженные силы украины
рыльский район
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
происшествия
КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате атаки ВСУ по Рыльскому району, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Подлые удары ВСУ продолжаются. Сегодня днём украинский беспилотник нанёс удар между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района. В результате атаки ранение получил 58-летний мирный житель", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.По его словам, мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
курская область
рыльский район
Курская область, Вооруженные силы Украины, Рыльский район, Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Происшествия
КУРСК, 4 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате атаки ВСУ по Рыльскому району, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Подлые удары ВСУ продолжаются. Сегодня днём украинский беспилотник нанёс удар между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района. В результате атаки ранение получил 58-летний мирный житель", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
