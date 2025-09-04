https://ria.ru/20250904/kongo-2039756027.html

В ДР Конго объявили о новой вспышке вируса Эбола

В ДР Конго объявили о новой вспышке вируса Эбола - РИА Новости, 04.09.2025

В ДР Конго объявили о новой вспышке вируса Эбола

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго объявило о новой вспышке вируса Эбола в стране, в результате которой скончались 15 человек

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго объявило о новой вспышке вируса Эбола в стране, в результате которой скончались 15 человек, сообщает портал Actu30. "Конголезское правительство через минздрав объявило в четверг, 4 сентября, о вспышке заболевания, вызываемого вирусом Эбола, в провинции Касаи. По данным органов здравоохранения, в медицинских округах Булапе и Мвека зафиксировано 28 случаев заболевания, 15 из которых окончились летальным исходом", - сообщает издание. По данным Всемирной организации здравоохранения, которая также сообщила о 15 умерших и 28 заразившихся, в числе жертв - четверо медицинских работников. "Вспышка затронула медико-санитарные зоны Булапе и Мвека в провинции Касаи, где органы здравоохранения проводят расследование после того, как у всех заболевших и умерших наблюдались такие симптомы, как лихорадка, рвота, диарея и кровотечение", - сообщила ВОЗ, отметив, что проведенные в Национальном институте биомедицинских исследований в Киншасе анализы подтвердили, что причиной вспышки стал вирус Эболы.Группа быстрого реагирования экспертов ВОЗ была направлена в провинцию Касаи для усиления мер по эпиднадзору, лечению, профилактике и контролю инфекций в медицинских учреждениях, а также для информирования населения. "Число случаев заболевания, вероятно, будет расти по мере распространения инфекции. Команды реагирования и местные службы будут работать над выявлением людей, которые могут быть инфицированы и нуждаются в медицинской помощи, чтобы как можно скорее обеспечить защиту всех", - сообщила ВОЗ.По ее данным, в ДРК имеется запас из 2 тысяч доз вакцин, которые будут направлены в провинцию.Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.

