https://ria.ru/20250904/kompanija-2039650066.html

Налоговая ликвидирует компанию блогера Гасанова

Налоговая ликвидирует компанию блогера Гасанова - РИА Новости, 04.09.2025

Налоговая ликвидирует компанию блогера Гасанова

Налоговая ликвидирует компанию "Банда Фудс" обвиняемого в РФ в отмывании денег блогера Гусейна Гасанова, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T13:02:00+03:00

2025-09-04T13:02:00+03:00

2025-09-04T13:02:00+03:00

россия

москва

гусейн гасанов

екатерина мизулина

федеральная налоговая служба (фнс россии)

лига безопасного интернета

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740276891_0:383:1154:1032_1920x0_80_0_0_5afde36d57e44528adaef9b61f419130.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Налоговая ликвидирует компанию "Банда Фудс" обвиняемого в РФ в отмывании денег блогера Гусейна Гасанова, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами. По данным сервиса "БИР-Аналитик", блогер является учредителем ООО "Банда Фудс" с 2022 года, ему принадлежит доля в компании в размере 40%. Основным видом деятельности компании является "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". По данным из регистрационных документов, датой внесения записи о принятии решения по предстоящему исключению юрлица из ЕГРЮЛ значится 3 сентября. Ранее РИА Новости сообщало, что, по данным сервиса "БИР-Аналитик", налоговая приостанавливала операции по счетам компании с февраля 2024 года 11 раз из-за "непредставления налоговой декларации" и "неисполнения налогоплательщиком-организацией установленной обязанности по передаче квитанции о приеме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган". Согласно данным, последний, 12-й раз налоговая заблокировала счета 4 сентября, причина - "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности". Отрицательное сальдо у "Банды Фудс" составляет 69606 рублей, следует из данных. Кроме того, РИА Новости сообщало также, что, по информации из судебных документов, в августе 2024 года компания "Доставка 24" подала в суд на "Банда Фудс" о взыскании задолженности по договору оказания услуг и процентов за год "пользования чужими денежными средствами". Всего по иску взыскивалось 645 тысяч рублей и 200 тысяч рублей на оплату услуг представителя, следует из документов. Согласно материалам приставов, в начале октября 2024 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании свыше 680 тысяч рублей. Однако в середине апреля 2025 года производство прекратили из-за "невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денег и иных ценностей", следует из материалов. Вместе с тем, согласно судебным документам, в конце марта 2024 года на компанию блогера в суд подала еще одна организация - "Артпласт" - требуя взыскания задолженности и неустойки в 100 тысяч рублей. В конце мая этого же года приставы возбудили производство, однако, как следует из материалов приставов, оно было прекращено в феврале 2025 года из-за отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Сейчас, согласно материалам приставов, "Банда Фудс" должна более 103 тысяч рублей, производство не прекращено. Чертановский суд Москвы в конце апреля заочно арестовал Гасанова на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он объявлен в международный розыск по делу о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Гасанову заочно предъявлено обвинение. По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций. ФНС РФ в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством. В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей. В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.

https://ria.ru/20250729/gasanov-2032059171.html

https://ria.ru/20250904/dud-2039536854.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, гусейн гасанов, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета