Японская компания подала девять заявок на регистрацию бренда "Uniqlo"
Японская компания подала девять заявок на регистрацию бренда "Uniqlo"
2025-09-04T12:50:00+03:00
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Японская компания Fast Retailing Co. подала в Роспатент как минимум девять заявок на регистрацию товарного знака "Uniqlo", в том числе логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявки поступили в Роспатент в августе 2025 года и были опубликованы 3 сентября. В качестве заявителя указана компания Fast Retailing Co. На регистрацию поданы несколько видов логотипов для магазина одежды - в красных и зеленых тонах, а также товарный знак "Юникло". Ранее союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) подумать о возвращении на российский рынок.
