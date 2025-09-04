https://ria.ru/20250904/kompanija-2039647585.html

Японская компания подала девять заявок на регистрацию бренда "Uniqlo"

Японская компания подала девять заявок на регистрацию бренда "Uniqlo" - РИА Новости, 04.09.2025

Японская компания подала девять заявок на регистрацию бренда "Uniqlo"

Японская компания Fast Retailing Co. подала в Роспатент как минимум девять заявок на регистрацию товарного знака "Uniqlo", в том числе логотипов, выяснило РИА Новости. 04.09.2025

2025-09-04T12:50:00+03:00

2025-09-04T12:50:00+03:00

2025-09-04T12:50:00+03:00

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

uniqlo

h&m

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148606/13/1486061346_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d64d3f60bbf8f1ad881e9d0a5393c90e.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Японская компания Fast Retailing Co. подала в Роспатент как минимум девять заявок на регистрацию товарного знака "Uniqlo", в том числе логотипов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу ведомства. Согласно документам, заявки поступили в Роспатент в августе 2025 года и были опубликованы 3 сентября. В качестве заявителя указана компания Fast Retailing Co. На регистрацию поданы несколько видов логотипов для магазина одежды - в красных и зеленых тонах, а также товарный знак "Юникло". Ранее союз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear) подумать о возвращении на российский рынок.

