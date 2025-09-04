https://ria.ru/20250904/kobjakov-2039698464.html

Страны глобального большинства приняли вызов Запада, заявил Кобяков

Страны глобального большинства приняли вызов Запада, заявил Кобяков - РИА Новости, 04.09.2025

Страны глобального большинства приняли вызов Запада, заявил Кобяков

Страны глобального большинства приняли вызов части западных стран, которые претендуют на глобальное управление миром, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T15:47:00+03:00

2025-09-04T15:47:00+03:00

2025-09-04T15:47:00+03:00

в мире

россия

пекин

китай

антон кобяков

владимир путин

шос

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024514386_0:0:3253:1831_1920x0_80_0_0_b2310d4f46be491c130af9cde30b33cb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Страны глобального большинства приняли вызов части западных стран, которые претендуют на глобальное управление миром, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Фактически в Пекине и в Тяньцзине страны глобального большинства приняли вызов той части западных стран, которые претендуют на глобальное "управление миром", - сказал Кобяков. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html

россия

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, пекин, китай, антон кобяков, владимир путин, шос, дальневосточный федеральный университет