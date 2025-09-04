https://ria.ru/20250904/kobjakov-2039698464.html
Страны глобального большинства приняли вызов Запада, заявил Кобяков
Страны глобального большинства приняли вызов Запада, заявил Кобяков - РИА Новости, 04.09.2025
Страны глобального большинства приняли вызов Запада, заявил Кобяков
Страны глобального большинства приняли вызов части западных стран, которые претендуют на глобальное управление миром, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:47:00+03:00
2025-09-04T15:47:00+03:00
2025-09-04T15:47:00+03:00
в мире
россия
пекин
китай
антон кобяков
владимир путин
шос
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024514386_0:0:3253:1831_1920x0_80_0_0_b2310d4f46be491c130af9cde30b33cb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Страны глобального большинства приняли вызов части западных стран, которые претендуют на глобальное управление миром, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Фактически в Пекине и в Тяньцзине страны глобального большинства приняли вызов той части западных стран, которые претендуют на глобальное "управление миром", - сказал Кобяков. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html
россия
пекин
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024514386_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_d1b275e474e2cb72ca404b2baba4ec88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, пекин, китай, антон кобяков, владимир путин, шос, дальневосточный федеральный университет
В мире, Россия, Пекин, Китай, Антон Кобяков, Владимир Путин, ШОС, Дальневосточный федеральный университет
Страны глобального большинства приняли вызов Запада, заявил Кобяков
Кобяков: в Пекине страны глобального большинства приняли вызов Запада