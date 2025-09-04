Рейтинг@Mail.ru
Страны глобального большинства приняли вызов Запада, заявил Кобяков
15:47 04.09.2025
Страны глобального большинства приняли вызов Запада, заявил Кобяков
Страны глобального большинства приняли вызов Запада, заявил Кобяков
2025-09-04T15:47:00+03:00
2025-09-04T15:47:00+03:00
в мире
россия
пекин
китай
антон кобяков
владимир путин
шос
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Страны глобального большинства приняли вызов части западных стран, которые претендуют на глобальное управление миром, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости на ВЭФ. "Фактически в Пекине и в Тяньцзине страны глобального большинства приняли вызов той части западных стран, которые претендуют на глобальное "управление миром", - сказал Кобяков. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
пекин
китай
в мире, россия, пекин, китай, антон кобяков, владимир путин, шос, дальневосточный федеральный университет
Страны глобального большинства приняли вызов Запада, заявил Кобяков

Кобяков: в Пекине страны глобального большинства приняли вызов Запада

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков на ПМЭФ-2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Антон Кобяков на ПМЭФ-2025. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Страны глобального большинства приняли вызов части западных стран, которые претендуют на глобальное управление миром, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости на ВЭФ.
"Фактически в Пекине и в Тяньцзине страны глобального большинства приняли вызов той части западных стран, которые претендуют на глобальное "управление миром", - сказал Кобяков.
Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
"Ими управляют инопланетяне". Путин на ВЭФ расставил все по местам
В миреРоссияПекинКитайАнтон КобяковВладимир ПутинШОСДальневосточный федеральный университет
 
 
