В Европе назвали условие отправки войск на Украину - РИА Новости, 04.09.2025
05:05 04.09.2025
В Европе назвали условие отправки войск на Украину
В Европе назвали условие отправки войск на Украину - РИА Новости, 04.09.2025
В Европе назвали условие отправки войск на Украину
"Коалиция желающих" оказалась в тупике в вопросе об отправке войск на Украину, пытаясь добиться конкретной позиции Соединенных Штатов, пишет газета El Pais со... РИА Новости, 04.09.2025
в мире
киев
европа
украина
владимир зеленский
дональд трамп
сергей лавров
нато
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Коалиция желающих" оказалась в тупике в вопросе об отправке войск на Украину, пытаясь добиться конкретной позиции Соединенных Штатов, пишет газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата."Это змея, кусающая свой хвост", — сказал он.По данным издания, предстоящая встреча Владимира Зеленского с европейскими партнерами, среди прочего, направлена на то, чтобы выяснить, примет ли глава киевского режима какие-либо гарантии безопасности, даже если они не будут включать размещение военного контингета на территории Украины.По словам французского источника, Киев и его европейские партнеры якобы достигли значительного прогресса в обсуждении мер по поддержке, но все еще ждут "зеленый свет" со стороны Вашингтона. Тем не менее, даже предложенных Украине так называемых гарантий безопасности не хватит, чтобы полностью переложить ответственность за их реализацию на Европу.Выступая перед журналистами по прибытии во французскую столицу, Зеленский признал, что даже на этом этапе "коалиция желающих" существует только в теории.Встреча участников коалиции пройдет в четверг в Париже в смешанном формате.Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи американский лидер заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалациейКак подчеркнул ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
киев
европа
украина
в мире, киев, европа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Киев, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
В Европе назвали условие отправки войск на Украину

El Pais: коалиция желающих не может добиться прогресса по Украине

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. "Коалиция желающих" оказалась в тупике в вопросе об отправке войск на Украину, пытаясь добиться конкретной позиции Соединенных Штатов, пишет газета El Pais со ссылкой на немецкого дипломата.
«
"Это змея, кусающая свой хвост", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В ФРГ не исключили, что Трамп подключится к встрече "коалиции желающих"
Вчера, 16:10
По данным издания, предстоящая встреча Владимира Зеленского с европейскими партнерами, среди прочего, направлена на то, чтобы выяснить, примет ли глава киевского режима какие-либо гарантии безопасности, даже если они не будут включать размещение военного контингета на территории Украины.
По словам французского источника, Киев и его европейские партнеры якобы достигли значительного прогресса в обсуждении мер по поддержке, но все еще ждут "зеленый свет" со стороны Вашингтона. Тем не менее, даже предложенных Украине так называемых гарантий безопасности не хватит, чтобы полностью переложить ответственность за их реализацию на Европу.
Выступая перед журналистами по прибытии во французскую столицу, Зеленский признал, что даже на этом этапе "коалиция желающих" существует только в теории.
Встреча участников коалиции пройдет в четверг в Париже в смешанном формате.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Ни тушкой, ни чучелком: "коалиция желающих" столкнулась с нежелающими
Вчера, 08:00
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи американский лидер заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
В МИД России, в свою очередь, заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией
Как подчеркнул ранее глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности
04:04
 
В миреКиевЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
