Участники "коалиции желающих" проинформировали Трампа по итогам встречи - РИА Новости, 04.09.2025
16:57 04.09.2025
Участники "коалиции желающих" проинформировали Трампа по итогам встречи
в мире
украина
сша
германия
дональд трамп
фридрих мерц
кир стармер
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Участники так называемой "коалиции желающих" по итогам встречи по Украине в четверг по телефону проинформировали президента США Дональда Трампа о результатах своей работы и выразили надежду, что США продолжат активно участвовать в разработке гарантий безопасности для Украины, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус​. "В заключении состоялся телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Европейские партнеры проинформировали его о состоянии своей работы. Они выразили надежду на дальнейшее активное участие Соединенных Штатов в совместных усилиях по поддержке Украины, разработке гарантий безопасности и налаживанию целенаправленного дипломатического процесса", - говорится в сообщении пресс-службы. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече "коалиции желающих" в формате видеоконференции. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
в мире, украина, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц, кир стармер
В мире, Украина, США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Кир Стармер
Встреча "коалиции желающих" в Париже
Встреча "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Участники так называемой "коалиции желающих" по итогам встречи по Украине в четверг по телефону проинформировали президента США Дональда Трампа о результатах своей работы и выразили надежду, что США продолжат активно участвовать в разработке гарантий безопасности для Украины, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус​.
"В заключении состоялся телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Европейские партнеры проинформировали его о состоянии своей работы. Они выразили надежду на дальнейшее активное участие Соединенных Штатов в совместных усилиях по поддержке Украины, разработке гарантий безопасности и налаживанию целенаправленного дипломатического процесса", - говорится в сообщении пресс-службы.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече "коалиции желающих" в формате видеоконференции.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
