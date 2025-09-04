https://ria.ru/20250904/koalitsija-2039717904.html
Участники "коалиции желающих" проинформировали Трампа по итогам встречи
2025-09-04T16:57:00+03:00
в мире
украина
сша
германия
дональд трамп
фридрих мерц
кир стармер
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Участники так называемой "коалиции желающих" по итогам встречи по Украине в четверг по телефону проинформировали президента США Дональда Трампа о результатах своей работы и выразили надежду, что США продолжат активно участвовать в разработке гарантий безопасности для Украины, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. "В заключении состоялся телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Европейские партнеры проинформировали его о состоянии своей работы. Они выразили надежду на дальнейшее активное участие Соединенных Штатов в совместных усилиях по поддержке Украины, разработке гарантий безопасности и налаживанию целенаправленного дипломатического процесса", - говорится в сообщении пресс-службы. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече "коалиции желающих" в формате видеоконференции. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
