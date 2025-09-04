https://ria.ru/20250904/kndr-2039526277.html

Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений КНДР и России

Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений КНДР и России - РИА Новости, 04.09.2025

Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений КНДР и России

Лидер КНДР Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений между КНДР и РФ во всех сферах после заключения договора о стратегическом партнерстве, передает... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений между КНДР и РФ во всех сферах после заключения договора о стратегическом партнерстве, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын выразил радость от того, что снова встретился с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между КНДР и РФ во всех сферах после заключения межгосударственного договора", - пишет агентство. По его данным, со своей стороны Путин назвал отношения между КНДР и РФ отношениями особого взаимодоверия, дружественными и союзническими.

