Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений КНДР и России
01:28 04.09.2025 (обновлено: 05:08 04.09.2025)
Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений КНДР и России
Лидер КНДР Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений между КНДР и РФ во всех сферах после заключения договора о стратегическом партнерстве
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений между КНДР и РФ во всех сферах после заключения договора о стратегическом партнерстве, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Товарищ Ким Чен Ын выразил радость от того, что снова встретился с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между КНДР и РФ во всех сферах после заключения межгосударственного договора", - пишет агентство. По его данным, со своей стороны Путин назвал отношения между КНДР и РФ отношениями особого взаимодоверия, дружественными и союзническими.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын положительно оценил развитие отношений между КНДР и РФ во всех сферах после заключения договора о стратегическом партнерстве, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Товарищ Ким Чен Ын выразил радость от того, что снова встретился с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между КНДР и РФ во всех сферах после заключения межгосударственного договора", - пишет агентство.
По его данным, со своей стороны Путин назвал отношения между КНДР и РФ отношениями особого взаимодоверия, дружественными и союзническими.
В КНДР заявили, что продолжат поддерживать Россию в вопросах безопасности
