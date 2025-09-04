https://ria.ru/20250904/kitaj-2039636634.html
Китай готов отстаивать с Россией глобальную стабильность, заявили в МИД КНР
2025-09-04T12:03:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
владимир путин
шос
оон
саммит шос в китае в 2025 году
ПЕКИН, 4 сен - РИА Новости. Китай готов вместе с Россией отстаивать глобальную стратегическую стабильность и международную справедливость, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя визит российского президента Владимира Путина в Китай. Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. "Китай готов вместе с Россией… совместно участвовать в решении важных международных и региональных вопросов, обеспечивать глобальную стратегическую стабильность и международную справедливость, а также совместно строить более справедливую и рациональную систему глобального управления", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать визит российского лидера в Китай. Го Цзякунь добавил, что Пекин готов вместе с Москвой, руководствуясь консенсусом, достигнутым между главами двух государств, продолжать сотрудничество в различных областях, будут раскрывать огромный потенциал китайско-российских отношений. По словам дипломата, участие глав России и Китая в мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны свидетельствует об исторической ответственности КНР и РФ как главных держав-победительниц во Второй мировой войне и постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также о непоколебимой решимости Пекина и Москвы отстаивать итоги победы во Второй мировой войны и продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны.
