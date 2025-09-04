https://ria.ru/20250904/kitaj-2039545688.html

Китай ввел пошлины на некоторые оптоволоконные продукты из США

Китай ввел пошлины на некоторые оптоволоконные продукты из США - РИА Новости, 04.09.2025

Китай ввел пошлины на некоторые оптоволоконные продукты из США

Китай ввел антидемпинговые пошлины в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США, следует из заявления министерства коммерции КНР. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T05:21:00+03:00

2025-09-04T05:21:00+03:00

2025-09-04T05:21:00+03:00

в мире

сша

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg

ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Китай ввел антидемпинговые пошлины в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США, следует из заявления министерства коммерции КНР. Ранее в министерстве коммерции Китая объявили о начале с 4 марта 2025 года расследования в отношении импортируемого из США одномодового оптического волокна со смещённой длиной волны отсечки по подозрению в обходе антидемпинговых мер. Как следует из заявления китайского ведомства, по итогам расследования было принято решение, что с 4 сентября этого года в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США будут введены антидемпинговые пошлины. Отмечается, что речь идет об одномодовом оптическом волокне со смещённой длиной волны отсечки. В частности, соответствующая продукция компании Corning Incorporated будет облагаться пошлиной в 37,9%, для компании OFS Fitel, LLC поглины составят 33,3%, для Draka Communications Americas, Inc. пошлины установлены на уровне 78,2%. Соответствующая продукция других компаний США будет облагаться антидемпинговой пошлиной в размере 78,2% Пошлины будут действовать до 21 апреля 2028 года.

https://ria.ru/20250828/kitay-2038039332.html

https://ria.ru/20250824/ssha-2037325040.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай