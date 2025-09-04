Китай ввел пошлины на некоторые оптоволоконные продукты из США

https://ria.ru/20250904/kitaj-2039545688.html
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Китай ввел антидемпинговые пошлины в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США, следует из заявления министерства коммерции КНР. Ранее в министерстве коммерции Китая объявили о начале с 4 марта 2025 года расследования в отношении импортируемого из США одномодового оптического волокна со смещённой длиной волны отсечки по подозрению в обходе антидемпинговых мер. Как следует из заявления китайского ведомства, по итогам расследования было принято решение, что с 4 сентября этого года в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США будут введены антидемпинговые пошлины. Отмечается, что речь идет об одномодовом оптическом волокне со смещённой длиной волны отсечки. В частности, соответствующая продукция компании Corning Incorporated будет облагаться пошлиной в 37,9%, для компании OFS Fitel, LLC поглины составят 33,3%, для Draka Communications Americas, Inc. пошлины установлены на уровне 78,2%. Соответствующая продукция других компаний США будет облагаться антидемпинговой пошлиной в размере 78,2% Пошлины будут действовать до 21 апреля 2028 года.
