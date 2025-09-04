Рейтинг@Mail.ru
Китай ввел пошлины на некоторые оптоволоконные продукты из США - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:21 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/kitaj-2039545688.html
Китай ввел пошлины на некоторые оптоволоконные продукты из США
Китай ввел пошлины на некоторые оптоволоконные продукты из США - РИА Новости, 04.09.2025
Китай ввел пошлины на некоторые оптоволоконные продукты из США
Китай ввел антидемпинговые пошлины в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США, следует из заявления министерства коммерции КНР. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T05:21:00+03:00
2025-09-04T05:21:00+03:00
в мире
сша
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Китай ввел антидемпинговые пошлины в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США, следует из заявления министерства коммерции КНР. Ранее в министерстве коммерции Китая объявили о начале с 4 марта 2025 года расследования в отношении импортируемого из США одномодового оптического волокна со смещённой длиной волны отсечки по подозрению в обходе антидемпинговых мер. Как следует из заявления китайского ведомства, по итогам расследования было принято решение, что с 4 сентября этого года в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США будут введены антидемпинговые пошлины. Отмечается, что речь идет об одномодовом оптическом волокне со смещённой длиной волны отсечки. В частности, соответствующая продукция компании Corning Incorporated будет облагаться пошлиной в 37,9%, для компании OFS Fitel, LLC поглины составят 33,3%, для Draka Communications Americas, Inc. пошлины установлены на уровне 78,2%. Соответствующая продукция других компаний США будет облагаться антидемпинговой пошлиной в размере 78,2% Пошлины будут действовать до 21 апреля 2028 года.
https://ria.ru/20250828/kitay-2038039332.html
https://ria.ru/20250824/ssha-2037325040.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
Китай ввел пошлины на некоторые оптоволоконные продукты из США

Китай ввел антидемпинговые пошлины на некоторые оптоволоконные продукты из США

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Китай ввел антидемпинговые пошлины в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США, следует из заявления министерства коммерции КНР.
Ранее в министерстве коммерции Китая объявили о начале с 4 марта 2025 года расследования в отношении импортируемого из США одномодового оптического волокна со смещённой длиной волны отсечки по подозрению в обходе антидемпинговых мер.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В торговой войне КНР с США не будет победителей, считает посол
28 августа, 11:22
Как следует из заявления китайского ведомства, по итогам расследования было принято решение, что с 4 сентября этого года в отношении некоторых оптоволоконных продуктов из США будут введены антидемпинговые пошлины.
Отмечается, что речь идет об одномодовом оптическом волокне со смещённой длиной волны отсечки.
В частности, соответствующая продукция компании Corning Incorporated будет облагаться пошлиной в 37,9%, для компании OFS Fitel, LLC поглины составят 33,3%, для Draka Communications Americas, Inc. пошлины установлены на уровне 78,2%. Соответствующая продукция других компаний США будет облагаться антидемпинговой пошлиной в размере 78,2%
Пошлины будут действовать до 21 апреля 2028 года.
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Вэнс объяснил, почему США не вводят новых пошлин против Китая
24 августа, 19:24
 
В миреСШАКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала