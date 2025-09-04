https://ria.ru/20250904/kiev-2039726041.html

Киев уничтожает духовно-культурную основу Украины, заявили в МИД России

Киев уничтожает духовно-культурную основу Украины, заявили в МИД России - РИА Новости, 04.09.2025

Киев уничтожает духовно-культурную основу Украины, заявили в МИД России

Киев продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы Украины, ведет открытую войну с Украинской православной церковью (УПЦ) методами... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T17:21:00+03:00

2025-09-04T17:21:00+03:00

2025-09-04T17:27:00+03:00

украина

россия

киев

британский музей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101988/64/1019886483_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_772a740ca69893222264b9328292874a.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Киев продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы Украины, ведет открытую войну с Украинской православной церковью (УПЦ) методами физического и психологического насилия, заявил специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. "Руководство Украины продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы своего государства, лишая миллионы людей исторической памяти и разрушая национальное самосознание. При этой экзекуции о правах верующих даже не вспоминаю", - говорится в комментарии Мелеха, опубликованном на сайте МИД РФ. Он добавил, что киевский режим провел непубличную бюрократическую работу по установлению признаков аффилированности УПЦ с Москвой, которая "формально открыла украинским госорганам доступ к оформлению запрета управленческого органа УПЦ в судебном порядке". "Под предлогом заботы о национальных интересах страны украинские власти на протяжении многих лет ведут открытую войну с Церковью методами физического и психологического насилия над верующими и священнослужителями, а также посредством рейдерских захватов храмов при церковных общинах УПЦ на основании подложных документов", - подчеркнул Мелех. По его словам, в религиозной жизни страны такая практика стала обыденностью, а случаи исчисляются сотнями, а конечной целью является передел собственности, то есть грабеж. "В этом контексте становится понятен исключительный интерес киевских властей к святым мощам Киево-Печерской Лавры и тщательно оберегаемый от посторонних глаз процесс их "инвентаризации". Не исключено, что граждане Украины становятся невольными свидетелями предпродажной подготовки святынь с целью их дальнейшего перемещения в качестве экспонатов в европейские музеи, а то и частные коллекции. Удивляться такому кощунству с учетом известного отношения Запада к своим колониям сложно. К примеру, большая часть коллекции Британского музея состоит из артефактов, принадлежащих народам мира. Морально-этическую сторону вопроса даже бессмысленно затрагивать", - заключил Мелех.

https://ria.ru/20250904/vsu-2039707990.html

https://ria.ru/20250902/ukraina-2039157855.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, британский музей