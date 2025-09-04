Киев уничтожает духовно-культурную основу Украины, заявили в МИД России
Мелех: Киев ведет войну с УПЦ методами физического и психологического насилия
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Киев продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы Украины, ведет открытую войну с Украинской православной церковью (УПЦ) методами физического и психологического насилия, заявил специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.
"Руководство Украины продолжает целенаправленное уничтожение духовно-культурной основы своего государства, лишая миллионы людей исторической памяти и разрушая национальное самосознание. При этой экзекуции о правах верующих даже не вспоминаю", - говорится в комментарии Мелеха, опубликованном на сайте МИД РФ.
Он добавил, что киевский режим провел непубличную бюрократическую работу по установлению признаков аффилированности УПЦ с Москвой, которая "формально открыла украинским госорганам доступ к оформлению запрета управленческого органа УПЦ в судебном порядке".
"Под предлогом заботы о национальных интересах страны украинские власти на протяжении многих лет ведут открытую войну с Церковью методами физического и психологического насилия над верующими и священнослужителями, а также посредством рейдерских захватов храмов при церковных общинах УПЦ на основании подложных документов", - подчеркнул Мелех.
По его словам, в религиозной жизни страны такая практика стала обыденностью, а случаи исчисляются сотнями, а конечной целью является передел собственности, то есть грабеж.
"В этом контексте становится понятен исключительный интерес киевских властей к святым мощам Киево-Печерской Лавры и тщательно оберегаемый от посторонних глаз процесс их "инвентаризации". Не исключено, что граждане Украины становятся невольными свидетелями предпродажной подготовки святынь с целью их дальнейшего перемещения в качестве экспонатов в европейские музеи, а то и частные коллекции. Удивляться такому кощунству с учетом известного отношения Запада к своим колониям сложно. К примеру, большая часть коллекции Британского музея состоит из артефактов, принадлежащих народам мира. Морально-этическую сторону вопроса даже бессмысленно затрагивать", - заключил Мелех.