Хоценко: в Усть-Ишимском районе Омской области построят учреждения культуры

В Усть-Ишимском районе Омской области, который пострадал от паводка, организуют культурно-досуговые учреждения, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в... РИА Новости, 04.09.2025
ОМСК, 4 сен - РИА Новости. В Усть-Ишимском районе Омской области, который пострадал от паводка, организуют культурно-досуговые учреждения, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Усть-Ишимский район Омской области, который пострадал от паводка, получит федеральную поддержку на создание культурно-досуговых пространств. Региону выделят средства на приобретение и установку четырех модульных конструкций. Они станут центрами для сборов и проведения досуга жителей. "Правительством России принято еще одно важное решение, которое поможет нам восстановить Усть-Ишимский район после паводка. Нашему региону будет выделено порядка 140 миллионов рублей на приобретение и монтаж четырех модульных конструкций для размещения культурно-досуговых учреждений. Благодарим правительство нашей страны за поддержку", - написал Хоценко. Губернатор добавил, что считает важным, чтобы жители района вновь ощущали жизнь в полном объеме, несмотря на последствия паводка.
