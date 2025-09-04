https://ria.ru/20250904/khotsenko-2039696321.html

Хоценко: в Усть-Ишимском районе Омской области построят учреждения культуры

Хоценко: в Усть-Ишимском районе Омской области построят учреждения культуры - РИА Новости, 04.09.2025

Хоценко: в Усть-Ишимском районе Омской области построят учреждения культуры

В Усть-Ишимском районе Омской области, который пострадал от паводка, организуют культурно-досуговые учреждения, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T15:39:00+03:00

2025-09-04T15:39:00+03:00

2025-09-04T15:39:00+03:00

омская область

омская область

виталий хоценко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867310884_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0c99dce6368b799824a71eebbd26d4b6.jpg

ОМСК, 4 сен - РИА Новости. В Усть-Ишимском районе Омской области, который пострадал от паводка, организуют культурно-досуговые учреждения, рассказал губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Усть-Ишимский район Омской области, который пострадал от паводка, получит федеральную поддержку на создание культурно-досуговых пространств. Региону выделят средства на приобретение и установку четырех модульных конструкций. Они станут центрами для сборов и проведения досуга жителей. "Правительством России принято еще одно важное решение, которое поможет нам восстановить Усть-Ишимский район после паводка. Нашему региону будет выделено порядка 140 миллионов рублей на приобретение и монтаж четырех модульных конструкций для размещения культурно-досуговых учреждений. Благодарим правительство нашей страны за поддержку", - написал Хоценко. Губернатор добавил, что считает важным, чтобы жители района вновь ощущали жизнь в полном объеме, несмотря на последствия паводка.

https://ria.ru/20250903/khotsenko-2039348196.html

омская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

омская область, виталий хоценко, россия