В "Лаборатории Касперского" объяснили сложность защиты от кибератак

Злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы, в том числе фишинговые: так, вместо отдельных документов они теперь присылают целые архивы, рассказал в... РИА Новости, 04.09.2025

технологии

лаборатория касперского

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы, в том числе фишинговые: так, вместо отдельных документов они теперь присылают целые архивы, рассказал в интервью РИА Новости руководитель отдела расширенного исследования угроз "Лаборатории Касперского" Никита Назаров. "Злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы, в том числе фишинг. Раньше было проще: как правило, вид документа сразу намекал, что файл не стоит открывать. Поэтому злоумышленники начали присылать архивы, в которых сейчас много уязвимостей", - сказал он. "Например, в архиве WinRar, когда ты называешь папку и файл одним именем, при нажатии на архив автоматически запускается файл", - привел пример Назаров. По его словам, это очень популярная уязвимость. Пользователь открывает архив для просмотра, думая, что не будет открывать сам файл, но в итоге все равно попадает в ловушку. Таких техник много, продолжил Назаров. Так, злоумышленники могут подсунуть жертве безобидный, на первый взгляд, файл - например, ярлык, внутри которого на самом деле скрывается вредоносный скрипт. Эта техника называется "полиглот": пользователю кажется, что он видит обычный документ, который не вызывает подозрений. Но если его открыть, запустится незаметный процесс заражения компьютера. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

2025

Новости

ru-RU

