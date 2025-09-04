Рейтинг@Mail.ru
В Канаде заявили о готовности поддержать гарантии безопасности Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 04.09.2025
В Канаде заявили о готовности поддержать гарантии безопасности Украине
В Канаде заявили о готовности поддержать гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 04.09.2025
В Канаде заявили о готовности поддержать гарантии безопасности Украине
США готовы оказать поддержу в усилиях по предоставлению гарантий безопасности Украине, заявили в офисе премьер-министра Канады Марка Карни по итогам его... РИА Новости, 04.09.2025
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США готовы оказать поддержу в усилиях по предоставлению гарантий безопасности Украине, заявили в офисе премьер-министра Канады Марка Карни по итогам его удаленного участия во встрече так называемой "коалиции желающих". "Коалиция обсудила варианты предоставления гарантий безопасности Украине. Премьер-министр Карни вместе с другими членами коалиции, приветствовал готовность Соединенных Штатов поддержать эти усилия", - указано в распространенном сообщении пресс-службы главы правительства. Кроме того, в рамках встречи Карни подтвердил намерение Оттавы "развертывать прямую и масштабируемую военную помощь" под предлогом прекращения огня и установления прочного мира. Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
в мире, украина, сша, европа, марк карни, дональд трамп, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Европа, Марк Карни, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Специальная военная операция на Украине
В Канаде заявили о готовности поддержать гарантии безопасности Украине

В офисе премьера Канады заявили о готовности США поддержать гарантии для Украины

ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. США готовы оказать поддержу в усилиях по предоставлению гарантий безопасности Украине, заявили в офисе премьер-министра Канады Марка Карни по итогам его удаленного участия во встрече так называемой "коалиции желающих".
«
"Коалиция обсудила варианты предоставления гарантий безопасности Украине. Премьер-министр Карни вместе с другими членами коалиции, приветствовал готовность Соединенных Штатов поддержать эти усилия", - указано в распространенном сообщении пресс-службы главы правительства.
Кроме того, в рамках встречи Карни подтвердил намерение Оттавы "развертывать прямую и масштабируемую военную помощь" под предлогом прекращения огня и установления прочного мира.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
