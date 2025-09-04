Рейтинг@Mail.ru
В Канаде в результате нападения с холодным оружием погиб человек
21:50 04.09.2025
В Канаде в результате нападения с холодным оружием погиб человек
в мире
манитоба
канада
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, восемь были доставлены в больницу в результате нападения с холодным оружием в канадской провинции Манитоба, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию. Отмечается, что подозреваемый в нападении также мертв. "Один человек погиб, подозреваемый мертв после того, как несколько человек подверглись нападению с холодным оружием", - говорится в сообщении. Нападение произошло в поселении коренных жителей. На месте происшествия работает полиция. Двое из пострадавших были доставлены в больницу на вертолете.
манитоба
канада
в мире, манитоба, канада
В мире, Манитоба, Канада
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, восемь были доставлены в больницу в результате нападения с холодным оружием в канадской провинции Манитоба, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.
Отмечается, что подозреваемый в нападении также мертв.
"Один человек погиб, подозреваемый мертв после того, как несколько человек подверглись нападению с холодным оружием", - говорится в сообщении.
Нападение произошло в поселении коренных жителей. На месте происшествия работает полиция.
Двое из пострадавших были доставлены в больницу на вертолете.
Полицейская машина в Торонто - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
При стрельбе в Торонто погиб человек
4 июня, 07:05
 
В миреМанитобаКанада
 
 
