В Канаде в результате нападения с холодным оружием погиб человек
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, восемь были доставлены в больницу в результате нападения с холодным оружием в канадской провинции Манитоба, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию. Отмечается, что подозреваемый в нападении также мертв. "Один человек погиб, подозреваемый мертв после того, как несколько человек подверглись нападению с холодным оружием", - говорится в сообщении. Нападение произошло в поселении коренных жителей. На месте происшествия работает полиция. Двое из пострадавших были доставлены в больницу на вертолете.
