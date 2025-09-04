В Канаде в результате нападения с холодным оружием погиб человек

https://ria.ru/20250904/kanada-2039786573.html

По меньшей мере один человек погиб, восемь были доставлены в больницу в результате нападения с холодным оружием в канадской провинции Манитоба, сообщает... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, восемь были доставлены в больницу в результате нападения с холодным оружием в канадской провинции Манитоба, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию. Отмечается, что подозреваемый в нападении также мертв. "Один человек погиб, подозреваемый мертв после того, как несколько человек подверглись нападению с холодным оружием", - говорится в сообщении. Нападение произошло в поселении коренных жителей. На месте происшествия работает полиция. Двое из пострадавших были доставлены в больницу на вертолете.

