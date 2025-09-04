Солодов рассказал о восстановлении Камчатки после землетрясения
На восстановление Камчатки после землетрясения потребуется 6-7 млрд рублей
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Порядка 6-7 миллиардов рублей, по предварительным данным, потребуется на восстановление инфраструктуры Камчатки, пострадавшей в июле в результате мощного землетрясения, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов.
"Сейчас мы создаем цифровую модель, и после этого точный ущерб будет оценен. Из того что мы сейчас видим, как минимум порядка 6-7 миллиардов рублей потребуется на восстановление инфраструктуры, которая пострадала", - сказал РИА Новости Солодов.
Он отметил, что это и дома, и социальные объекты. По словам губернатора, значительная часть этих средств пойдет на строительство нового детсада и школы, а жилфонд пострадал минимально - там скорее массовые мелкие повреждения.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
На востоке Афганистана произошло землетрясение
Вчера, 10:07