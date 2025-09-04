Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры
04:35 04.09.2025
На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры
На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры - РИА Новости, 04.09.2025
На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры
Рынок красной икры в РФ стабилизируется по ценовым показателям и характеристикам объема, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Рынок красной икры в РФ стабилизируется по ценовым показателям и характеристикам объема, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов. "Мы видим, что на самом деле по ценовым показателям, по объемным характеристикам нормализуется рынок", - сказал Солодов. Ранее он рассказал в интервью РИА Новости, что путина 2025 года на Камчатке была средней, но дефицита икры или рыбы не ожидается. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, камчатка, россия, владивосток, владимир солодов, дальневосточный федеральный университет, красная икра, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Экономика, Камчатка, Россия, Владивосток, Владимир Солодов, Дальневосточный федеральный университет, Красная икра, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры

Глава Камчатки Солодов: рынок красной икры в России стабилизируется

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Рынок красной икры в РФ стабилизируется по ценовым показателям и характеристикам объема, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов.
"Мы видим, что на самом деле по ценовым показателям, по объемным характеристикам нормализуется рынок", - сказал Солодов.
Ранее он рассказал в интервью РИА Новости, что путина 2025 года на Камчатке была средней, но дефицита икры или рыбы не ожидается.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЭкономикаКамчаткаРоссияВладивостокВладимир СолодовДальневосточный федеральный университетКрасная икраВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2025
 
 
