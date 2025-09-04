https://ria.ru/20250904/kamchatka-2039540612.html
На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры
На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры - РИА Новости, 04.09.2025
На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры
Рынок красной икры в РФ стабилизируется по ценовым показателям и характеристикам объема, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T04:35:00+03:00
2025-09-04T04:35:00+03:00
2025-09-04T04:35:00+03:00
экономика
камчатка
россия
владивосток
владимир солодов
дальневосточный федеральный университет
красная икра
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a5919d817413b7ca4e1e67511c0e9a0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Рынок красной икры в РФ стабилизируется по ценовым показателям и характеристикам объема, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов. "Мы видим, что на самом деле по ценовым показателям, по объемным характеристикам нормализуется рынок", - сказал Солодов. Ранее он рассказал в интервью РИА Новости, что путина 2025 года на Камчатке была средней, но дефицита икры или рыбы не ожидается. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20241218/ikra-1989827472.html
камчатка
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890473857_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b223ff79458d97dc4f445a38a20455ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, камчатка, россия, владивосток, владимир солодов, дальневосточный федеральный университет, красная икра, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Экономика, Камчатка, Россия, Владивосток, Владимир Солодов, Дальневосточный федеральный университет, Красная икра, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры
Глава Камчатки Солодов: рынок красной икры в России стабилизируется