На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры

На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры

На Камчатке рассказали о стабилизации рынка красной икры

04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Рынок красной икры в РФ стабилизируется по ценовым показателям и характеристикам объема, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Камчатки Владимир Солодов. "Мы видим, что на самом деле по ценовым показателям, по объемным характеристикам нормализуется рынок", - сказал Солодов. Ранее он рассказал в интервью РИА Новости, что путина 2025 года на Камчатке была средней, но дефицита икры или рыбы не ожидается. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

