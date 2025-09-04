"Что-то новенькое". Каллас дерзко высказалась о России и Китае

https://ria.ru/20250904/kallas-2039709911.html
2025-09-04T16:30:00+03:00
2025-09-04T16:30:00+03:00
2025-09-04T16:31:00+03:00
в мире
китай
ссср
россия
владимир путин
кайя каллас
евросоюз
шос
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС назвала слова Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой "чем-то новеньким"."Россия обращалась к Китаю и говорила: "Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм", а я подумала: "Окей, это что-то новенькое". Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов", — утверждает она.Путин в преддверии официального визита в Китай в интервью агентству Cиньхуа заявил, что народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери. Он подчеркнул, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, указав, что в некоторых западных странах фактически идет пересмотр ее итогов, фальсифицируется историческая правда.Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 1 сентября в заявлении в связи 80-летием окончания Второй мировой войны заявили, что победа в ней была достигнута благодаря сплочению всех миролюбивых стран.
китай
ссср
россия
