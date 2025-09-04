Каллас пришла в истерику от итогов саммита ШОС, заявил Слуцкий
Слуцкий: Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения правил Запада
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Главу евродипломатии Каю Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых "правил", выдуманных коллективным Западом, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Глава европейской дипломатии Каллас пребывает в полнейшей истерике от итогов саммита ШОС в Китае. Мол, позиции Запада под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и КНДР вообще "прямой вызов" "миропорядку, основанному на правилах". Похоже, Каллас внезапно посетило осознание неизбежности крушения тех самых "правил", выдуманных коллективным Западом для оправдания попыток установления его монополизма и гегемонии. Поэтому она взывает к "противостоянию" "новой реальности", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Он отметил, что "Евробюрократия в панике от консолидации сил мирового большинства для слома навязанных западным меньшинством ложных нарративов и ценностей". По словам Слуцкого, именно такой миропорядок, как сказал президент России Владимир Путин, оформляют сегодня Россия, Китай и партнеры из стран Глобального Юга.
Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что эпоха доминирования "золотого миллиарда" уходит на свалку истории, как бы такие, как Каллас, ни бились в конвульсиях и ни призывали к "противостоянию", но это происходит не в результате "заговора", а согласно объективному историческому процессу и в результате усиления влияния здравых сил в мировой политике.