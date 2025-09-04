В ГД предложили сократить сроки рассмотрения обращений по медпомощи
Яровая предложила сократить сроки рассмотрения обращений по медпомощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила на законодательном уровне сократить сроки рассмотрения обращений россиян региональными министерствами здравоохранений по вопросам качества и доступности медицинской помощи.
"Считаю, что надлежит внести изменения в федеральное законодательство, которое обяжет региональные минздравы в короткие сроки рассматривать обращения граждан по вопросам госпитализации и по вопросам доступности медицинской помощи", - сказала Яровая, выступая на секции "Цифровые технологии для здоровьесбережения: инновации и импортозамещение" в рамках Восточного экономического форума.
Она отметила, что 30 дней, предусмотренные для ответа на обращение, для ситуации, связанной с сохранением здоровья и жизни человека - "это вообще невозможно". "Когда у человека беда, когда он нуждается в помощи, у него нет времени ждать, его надо спасать", - добавила вице-спикер.
"У нас режим чрезвычайной ситуации включается сразу. А если пациенту отказано в госпитализации, если человек с неясным диагнозом находится в больнице, месяц его состояние ухудшается, и никто не проводит ТМК, как нужно реагировать на эти вопросы? На мой взгляд, в очень коротком алгоритме. Поэтому мной будут предложены изменения в законодательство, которые установят сокращенные сроки рассмотрения таких обращений", - сообщила политик.
Яровая добавила, что если установить требование на уровне закона, которое будет обязанностью, это будет безусловно и одинаково обеспечивать защиту пациента и врача в любых ситуациях.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию
Вчера, 11:32