Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили сократить сроки рассмотрения обращений по медпомощи - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/jarovaja-2039549954.html
В ГД предложили сократить сроки рассмотрения обращений по медпомощи
В ГД предложили сократить сроки рассмотрения обращений по медпомощи - РИА Новости, 04.09.2025
В ГД предложили сократить сроки рассмотрения обращений по медпомощи
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила на законодательном уровне сократить сроки рассмотрения обращений россиян региональными министерствами... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:00:00+03:00
2025-09-04T06:00:00+03:00
общество
владивосток
ирина яровая
госдума рф
тмк (тихоокеанская мостостроительная компания)
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила на законодательном уровне сократить сроки рассмотрения обращений россиян региональными министерствами здравоохранений по вопросам качества и доступности медицинской помощи. "Считаю, что надлежит внести изменения в федеральное законодательство, которое обяжет региональные минздравы в короткие сроки рассматривать обращения граждан по вопросам госпитализации и по вопросам доступности медицинской помощи", - сказала Яровая, выступая на секции "Цифровые технологии для здоровьесбережения: инновации и импортозамещение" в рамках Восточного экономического форума. Она отметила, что 30 дней, предусмотренные для ответа на обращение, для ситуации, связанной с сохранением здоровья и жизни человека - "это вообще невозможно". "Когда у человека беда, когда он нуждается в помощи, у него нет времени ждать, его надо спасать", - добавила вице-спикер. "У нас режим чрезвычайной ситуации включается сразу. А если пациенту отказано в госпитализации, если человек с неясным диагнозом находится в больнице, месяц его состояние ухудшается, и никто не проводит ТМК, как нужно реагировать на эти вопросы? На мой взгляд, в очень коротком алгоритме. Поэтому мной будут предложены изменения в законодательство, которые установят сокращенные сроки рассмотрения таких обращений", - сообщила политик. Яровая добавила, что если установить требование на уровне закона, которое будет обязанностью, это будет безусловно и одинаково обеспечивать защиту пациента и врача в любых ситуациях. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250618/oms-2023445789.html
https://ria.ru/20250903/minzdrav-2039318359.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, ирина яровая, госдума рф, тмк (тихоокеанская мостостроительная компания), дальневосточный федеральный университет
Общество, Владивосток, Ирина Яровая, Госдума РФ, ТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания), Дальневосточный федеральный университет
В ГД предложили сократить сроки рассмотрения обращений по медпомощи

Яровая предложила сократить сроки рассмотрения обращений по медпомощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила на законодательном уровне сократить сроки рассмотрения обращений россиян региональными министерствами здравоохранений по вопросам качества и доступности медицинской помощи.
"Считаю, что надлежит внести изменения в федеральное законодательство, которое обяжет региональные минздравы в короткие сроки рассматривать обращения граждан по вопросам госпитализации и по вопросам доступности медицинской помощи", - сказала Яровая, выступая на секции "Цифровые технологии для здоровьесбережения: инновации и импортозамещение" в рамках Восточного экономического форума.
Капельница в американской больнице - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Адвокат объяснила, как поступить при отказе в лечении по ОМС
18 июня, 02:17
Она отметила, что 30 дней, предусмотренные для ответа на обращение, для ситуации, связанной с сохранением здоровья и жизни человека - "это вообще невозможно". "Когда у человека беда, когда он нуждается в помощи, у него нет времени ждать, его надо спасать", - добавила вице-спикер.
"У нас режим чрезвычайной ситуации включается сразу. А если пациенту отказано в госпитализации, если человек с неясным диагнозом находится в больнице, месяц его состояние ухудшается, и никто не проводит ТМК, как нужно реагировать на эти вопросы? На мой взгляд, в очень коротком алгоритме. Поэтому мной будут предложены изменения в законодательство, которые установят сокращенные сроки рассмотрения таких обращений", - сообщила политик.
Яровая добавила, что если установить требование на уровне закона, которое будет обязанностью, это будет безусловно и одинаково обеспечивать защиту пациента и врача в любых ситуациях.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию
Вчера, 11:32
 
ОбществоВладивостокИрина ЯроваяГосдума РФТМК (Тихоокеанская мостостроительная компания)Дальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала