Готовившего отправление работников ОПК в Ярославле отправили в психбольницу
2025-09-04T03:13:00+03:00
происшествия
украина
ярославская область
россия
ярославский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Суд в Ярославле постановил поместить в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, ранее арестованного агента Украины, готовившего отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. В июле суд продлил арест фигуранту, жителю Ярославской области 1984 года рождения, до 7 сентября. По словам Козловой, позже суд изменил решение. "По решению суда обвиняемый из СИЗО помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях", — сообщила Козлова. В январе ФСБ сообщила, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.
2025
