Готовившего отправление работников ОПК в Ярославле отправили в психбольницу
03:13 04.09.2025 (обновлено: 06:22 04.09.2025)
Готовившего отправление работников ОПК в Ярославле отправили в психбольницу
происшествия
украина
ярославская область
россия
ярославский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Суд в Ярославле постановил поместить в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, ранее арестованного агента Украины, готовившего отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. В июле суд продлил арест фигуранту, жителю Ярославской области 1984 года рождения, до 7 сентября. По словам Козловой, позже суд изменил решение. "По решению суда обвиняемый из СИЗО помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях", — сообщила Козлова. В январе ФСБ сообщила, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.
происшествия, украина, ярославская область, россия, ярославский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Ярославская область, Россия, Ярославский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Готовившего отправление работников ОПК в Ярославле отправили в психбольницу

Суд отправил в психбольницу готовившего отравление работников ОПК в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Суд в Ярославле постановил поместить в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, ранее арестованного агента Украины, готовившего отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
В июле суд продлил арест фигуранту, жителю Ярославской области 1984 года рождения, до 7 сентября. По словам Козловой, позже суд изменил решение.
"По решению суда обвиняемый из СИЗО помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях", — сообщила Козлова.
В январе ФСБ сообщила, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан.
Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.
