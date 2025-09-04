https://ria.ru/20250904/izrail-2039549590.html
В Израиле зафиксировали запуск ракеты из Йемена
В Израиле зафиксировали запуск ракеты из Йемена
2025-09-04T05:55:00+03:00
в мире
йемен
израиль
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работает ПВО. "ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
