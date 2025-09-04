Рейтинг@Mail.ru
В Израиле зафиксировали запуск ракеты из Йемена
05:55 04.09.2025
В Израиле зафиксировали запуск ракеты из Йемена
В Израиле зафиксировали запуск ракеты из Йемена - РИА Новости, 04.09.2025
В Израиле зафиксировали запуск ракеты из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работает ПВО. РИА Новости, 04.09.2025
в мире
йемен
израиль
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работает ПВО. "ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
йемен
израиль
в мире, йемен, израиль
В мире, Йемен, Израиль
В Израиле зафиксировали запуск ракеты из Йемена

Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена

© AP Photo / Ariel SchalitРабота израильской системы ПВО
Работа израильской системы ПВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Работа израильской системы ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, работает ПВО.
"ЦАХАЛ зафиксировал запуск ракеты из Йемена в сторону израильской территории, системы ПВО работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Израиль запустил спутник радиолокационной разведки
Израиль запустил спутник радиолокационной разведки
В миреЙеменИзраиль
 
 
