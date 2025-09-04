Рейтинг@Mail.ru
Ивановская полиция выяснила судьбу пропавшего 24 года назад мальчика - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 04.09.2025 (обновлено: 14:17 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/ivanovo-2039668642.html
Ивановская полиция выяснила судьбу пропавшего 24 года назад мальчика
Ивановская полиция выяснила судьбу пропавшего 24 года назад мальчика - РИА Новости, 04.09.2025
Ивановская полиция выяснила судьбу пропавшего 24 года назад мальчика
УМВД Ивановской области сообщило об обнаружении останков, генетическая экспертиза которых установила, что они принадлежат пропавшему в августе 2001 года... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:16:00+03:00
2025-09-04T14:17:00+03:00
происшествия
ивановская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg
РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. УМВД Ивановской области сообщило об обнаружении останков, генетическая экспертиза которых установила, что они принадлежат пропавшему в августе 2001 года шестилетнему мальчику. "Сотрудники полиции выяснили судьбу ребенка, пропавшего 24 года назад", - сообщается на странице УМВД по Ивановской области в социальной сети "ВКонтакте". По данным ведомства, шестилетний мальчик пропал в августе 2001 года со двора дома в Гавриловом Посаде. "Поисковые мероприятия тогда успехом не увенчались. Мальчуган безвестно исчез, и сотрудники полиции вели его поиск в рамках розыскного дела", - уточняет УМВД. Отмечается, что в районе исчезновения ребенка, в лесном массиве, нашли человеческий череп. "В процессе генетического исследования, проведенного сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Ивановской области, установлено - останки принадлежат пропавшему ребенку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250902/ust-labinsk-2039187768.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1c8f804265c3474c37c05c3def3847b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ивановская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ивановская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Ивановская полиция выяснила судьбу пропавшего 24 года назад мальчика

В Ивановской области нашли останки пропавшего 24 года назад ребенка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. УМВД Ивановской области сообщило об обнаружении останков, генетическая экспертиза которых установила, что они принадлежат пропавшему в августе 2001 года шестилетнему мальчику.
"Сотрудники полиции выяснили судьбу ребенка, пропавшего 24 года назад", - сообщается на странице УМВД по Ивановской области в социальной сети "ВКонтакте".
По данным ведомства, шестилетний мальчик пропал в августе 2001 года со двора дома в Гавриловом Посаде.
"Поисковые мероприятия тогда успехом не увенчались. Мальчуган безвестно исчез, и сотрудники полиции вели его поиск в рамках розыскного дела", - уточняет УМВД.
Отмечается, что в районе исчезновения ребенка, в лесном массиве, нашли человеческий череп.
"В процессе генетического исследования, проведенного сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Ивановской области, установлено - останки принадлежат пропавшему ребенку", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Усть-Лабинске нашли тело пропавшей женщины
2 сентября, 18:46
 
ПроисшествияИвановская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала