Ивановская полиция выяснила судьбу пропавшего 24 года назад мальчика

Ивановская полиция выяснила судьбу пропавшего 24 года назад мальчика

2025-09-04T14:16:00+03:00

2025-09-04T14:16:00+03:00

2025-09-04T14:17:00+03:00

РЯЗАНЬ, 4 сен - РИА Новости. УМВД Ивановской области сообщило об обнаружении останков, генетическая экспертиза которых установила, что они принадлежат пропавшему в августе 2001 года шестилетнему мальчику. "Сотрудники полиции выяснили судьбу ребенка, пропавшего 24 года назад", - сообщается на странице УМВД по Ивановской области в социальной сети "ВКонтакте". По данным ведомства, шестилетний мальчик пропал в августе 2001 года со двора дома в Гавриловом Посаде. "Поисковые мероприятия тогда успехом не увенчались. Мальчуган безвестно исчез, и сотрудники полиции вели его поиск в рамках розыскного дела", - уточняет УМВД. Отмечается, что в районе исчезновения ребенка, в лесном массиве, нашли человеческий череп. "В процессе генетического исследования, проведенного сотрудниками ЭКЦ УМВД России по Ивановской области, установлено - останки принадлежат пропавшему ребенку", - говорится в сообщении.

