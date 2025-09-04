Рейтинг@Mail.ru
"Искандер" поразил пункт запуска дронов ВСУ в Черниговской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 04.09.2025 (обновлено: 18:47 04.09.2025)
"Искандер" поразил пункт запуска дронов ВСУ в Черниговской области
"Искандер" поразил пункт запуска дронов ВСУ в Черниговской области
Расчет "Искандера" удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА ВСУ в Черниговской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Расчет "Искандера" удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА ВСУ в Черниговской области, сообщило Минобороны."Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван", — рассказали там.Воздушная разведка обнаружила подготовку к запуску на территорию России ударных дронов дальнего действия с грунтовой взлетной полосы. После удара средства объективного контроля подтвердили поражение до десяти боевиков и восьми автомобилей противника с пусковыми установками БПЛА.В ведомстве отметили, что киевский режим попытался выдать российский удар по законным целям за поражение "гражданской гуманитарной миссии по разминированию".Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
"Искандер" поразил пункт запуска дронов ВСУ в Черниговской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Расчет "Искандера" удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА ВСУ в Черниговской области, сообщило Минобороны.
"Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван", — рассказали там.
Военнослужащий подготавливает FPV-дрон к боевому вылету - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
СМИ раскрыли, что произошло на Украине из-за России
Вчера, 08:56
Воздушная разведка обнаружила подготовку к запуску на территорию России ударных дронов дальнего действия с грунтовой взлетной полосы. После удара средства объективного контроля подтвердили поражение до десяти боевиков и восьми автомобилей противника с пусковыми установками БПЛА.
В ведомстве отметили, что киевский режим попытался выдать российский удар по законным целям за поражение "гражданской гуманитарной миссии по разминированию".
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
