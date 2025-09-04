https://ria.ru/20250904/iskander-2039741759.html
"Искандер" поразил пункт запуска дронов ВСУ в Черниговской области
"Искандер" поразил пункт запуска дронов ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 04.09.2025
"Искандер" поразил пункт запуска дронов ВСУ в Черниговской области
Расчет "Искандера" удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА ВСУ в Черниговской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Расчет "Искандера" удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА ВСУ в Черниговской области, сообщило Минобороны."Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван", — рассказали там.Воздушная разведка обнаружила подготовку к запуску на территорию России ударных дронов дальнего действия с грунтовой взлетной полосы. После удара средства объективного контроля подтвердили поражение до десяти боевиков и восьми автомобилей противника с пусковыми установками БПЛА.В ведомстве отметили, что киевский режим попытался выдать российский удар по законным целям за поражение "гражданской гуманитарной миссии по разминированию".Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
"Искандер" поразил пункт запуска дронов ВСУ в Черниговской области
