МИД Ирана понизил уровень отношений с Австралией

МИД Ирана понизил уровень отношений с Австралией - РИА Новости, 04.09.2025

МИД Ирана понизил уровень отношений с Австралией

Тегеран в ответ на закрытие австралийскими властями посольства Ирана в Канберре понизил уровень дипломатических отношений с Австралией, выслав посла, заявил... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T14:19:00+03:00

2025-09-04T14:19:00+03:00

2025-09-04T14:31:00+03:00

ТЕГЕРАН, 4 сен - РИА Новости. Тегеран в ответ на закрытие австралийскими властями посольства Ирана в Канберре понизил уровень дипломатических отношений с Австралией, выслав посла, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."В соответствии с положениями дипломатического права, в ответ на действия Австралии Исламская Республика Иран взаимно понизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии выслан из Ирана", - приводит слова Багаи агентство Tasnim.

Наталья Макарова

Наталья Макарова

