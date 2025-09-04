https://ria.ru/20250904/iran-2039669173.html
МИД Ирана понизил уровень отношений с Австралией
Тегеран в ответ на закрытие австралийскими властями посольства Ирана в Канберре понизил уровень дипломатических отношений с Австралией, выслав посла, заявил... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:19:00+03:00
2025-09-04T14:19:00+03:00
2025-09-04T14:31:00+03:00
ТЕГЕРАН, 4 сен - РИА Новости. Тегеран в ответ на закрытие австралийскими властями посольства Ирана в Канберре понизил уровень дипломатических отношений с Австралией, выслав посла, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."В соответствии с положениями дипломатического права, в ответ на действия Австралии Исламская Республика Иран взаимно понизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии выслан из Ирана", - приводит слова Багаи агентство Tasnim.
