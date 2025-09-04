Рейтинг@Mail.ru
14:19 04.09.2025 (обновлено: 14:31 04.09.2025)
МИД Ирана понизил уровень отношений с Австралией
иран
австралия
в мире
тегеран (город)
ТЕГЕРАН, 4 сен - РИА Новости. Тегеран в ответ на закрытие австралийскими властями посольства Ирана в Канберре понизил уровень дипломатических отношений с Австралией, выслав посла, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи."В соответствии с положениями дипломатического права, в ответ на действия Австралии Исламская Республика Иран взаимно понизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии выслан из Ирана", - приводит слова Багаи агентство Tasnim.
иран, австралия, в мире, тегеран (город)
Иран, Австралия, В мире, Тегеран (город)
CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 сен - РИА Новости. Тегеран в ответ на закрытие австралийскими властями посольства Ирана в Канберре понизил уровень дипломатических отношений с Австралией, выслав посла, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"В соответствии с положениями дипломатического права, в ответ на действия Австралии Исламская Республика Иран взаимно понизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии выслан из Ирана", - приводит слова Багаи агентство Tasnim.

Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Австралия поддержала удары США по Ирану
23 июня, 11:46
 
ИранАвстралияВ миреТегеран (город)
 
 
