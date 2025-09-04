Тегеран не подчинится требованиям Запада, заявили в МИД Ирана
Эсмаил Багаи: Запад хочет лишить Иран прав на развитие мирного атома
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Иран не подчинится требованиям стран Запада, которые направлены на то, чтобы лишить его прав на развитие мирного атома, заявил официальный представить МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью агентству Синьхуа.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года.
"Пока мы являемся участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), мы должны иметь возможность пользоваться своими правами… Иран не собирается подчиняться их незаконным требованиям",- заявил Багаи.
Официальный представить отметил, что после того, как США в 2018 году вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана, "евротройка" не выполнила своих обязательств, поэтому не имеет правовых оснований запускать такой механизм.
"Как мы видим, три европейские страны просто действуют по указанию США", - добавил он.
Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.