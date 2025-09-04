Рейтинг@Mail.ru
Тегеран не подчинится требованиям Запада, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 04.09.2025 (обновлено: 14:05 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/iran-2039656273.html
Тегеран не подчинится требованиям Запада, заявили в МИД Ирана
Тегеран не подчинится требованиям Запада, заявили в МИД Ирана - РИА Новости, 04.09.2025
Тегеран не подчинится требованиям Запада, заявили в МИД Ирана
Иран не подчинится требованиям стран Запада, которые направлены на то, чтобы лишить его прав на развитие мирного атома, заявил официальный представить МИД Ирана РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:29:00+03:00
2025-09-04T14:05:00+03:00
в мире
иран
германия
великобритания
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Иран не подчинится требованиям стран Запада, которые направлены на то, чтобы лишить его прав на развитие мирного атома, заявил официальный представить МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью агентству Синьхуа. Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года. "Пока мы являемся участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), мы должны иметь возможность пользоваться своими правами… Иран не собирается подчиняться их незаконным требованиям",- заявил Багаи. Официальный представить отметил, что после того, как США в 2018 году вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана, "евротройка" не выполнила своих обязательств, поэтому не имеет правовых оснований запускать такой механизм. "Как мы видим, три европейские страны просто действуют по указанию США", - добавил он. Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.
https://ria.ru/20250903/iran-2039428906.html
https://ria.ru/20250903/iran-2039421426.html
иран
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, германия, великобритания, дональд трамп, оон
В мире, Иран, Германия, Великобритания, Дональд Трамп, ООН
Тегеран не подчинится требованиям Запада, заявили в МИД Ирана

Эсмаил Багаи: Запад хочет лишить Иран прав на развитие мирного атома

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Иран не подчинится требованиям стран Запада, которые направлены на то, чтобы лишить его прав на развитие мирного атома, заявил официальный представить МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью агентству Синьхуа.
Великобритания, Франция и Германия ("евротройка") 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены. Европейские страны сделали подобный шаг за полтора месяца до истечения текущей сделки, срок которой подходит к концу в середине октября 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи на полях саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Президент Ирана обсудил с Путиным ядерную тему
3 сентября, 16:43
"Пока мы являемся участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), мы должны иметь возможность пользоваться своими правами… Иран не собирается подчиняться их незаконным требованиям",- заявил Багаи.
Официальный представить отметил, что после того, как США в 2018 году вышли из СВПД и восстановили санкции против Ирана, "евротройка" не выполнила своих обязательств, поэтому не имеет правовых оснований запускать такой механизм.
"Как мы видим, три европейские страны просто действуют по указанию США", - добавил он.
Иран осудил подобный шаг со стороны "евротройки", заявив о его незаконности и неоднократных нарушениях этими странами соглашения, а также пообещал ответ. В Германии заявили, что решение стран "евротройки" о запуске механизма восстановления санкций против Ирана может открыть новую фазу переговоров с исламской республикой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение атомной программы исламской республики. Соединенные Штаты в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международный договор, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью предотвратить расширение круга стран, обладающих ядерным оружием.
В зале заседаний парламента Ирана - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Депутаты парламента Ирана направили главе МИД требование о выходе из ДНЯО
3 сентября, 16:35
 
В миреИранГерманияВеликобританияДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала