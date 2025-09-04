Рейтинг@Mail.ru
Инвестиции России в недвижимость Таиланда доходят до 50%, заявил Демченко - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 04.09.2025 (обновлено: 09:31 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/investitsii-2039563429.html
Инвестиции России в недвижимость Таиланда доходят до 50%, заявил Демченко
Инвестиции России в недвижимость Таиланда доходят до 50%, заявил Демченко - РИА Новости, 04.09.2025
Инвестиции России в недвижимость Таиланда доходят до 50%, заявил Демченко
Российские инвестиции в рынок недвижимости Таиланда составляют от 40% до 50% его иностранного сегмента, сообщил на сессии бизнес-диалога Россия - Таиланд в... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:43:00+03:00
2025-09-04T09:31:00+03:00
таиланд
россия
владивосток
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039581680_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4e9e95a7647b615c0cc71c42126c3488.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российские инвестиции в рынок недвижимости Таиланда составляют от 40% до 50% его иностранного сегмента, сообщил на сессии бизнес-диалога Россия - Таиланд в рамках Восточного Экономического Форума председатель Делового совета Россия - Таиланд, президент "Ассоциации электрометаллургических предприятий" России Иван Демченко. "Несмотря на то, что у нас сегодня довольно низкий уровень торговли в 1,8 миллиарда долларов, у нас огромное количество туристов, которые едут в Таиланд, в этом году мы можем превысить цифру в 2 миллиона человек", - сказал он, уточнив, что российские туристы "самые богатые в сравнении с представителями других стран", их расходы на отдыхе в Таиланде превышают расходы других иностранцев в два-три раза и составляют в среднем 2 тысячи долларов на человека за поездку. "То есть это уже порядка 4 миллиарда долларов, которые тратят россияне в Таиланде. При этом хочу отметить, что в Таиланде еще и огромный рынок недвижимости, который оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. Треть этого рынка – это его иностранный сегмент. В этом иностранном сегменте инвестиции россиян составляют от 40% до 50%", - добавил Демченко. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250829/es-2038236665.html
таиланд
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039581680_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eeb6865f22e4a9fb746ca3fd548b8fac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, россия, владивосток, вэф-2025
Таиланд, Россия, Владивосток, ВЭФ-2025
Инвестиции России в недвижимость Таиланда доходят до 50%, заявил Демченко

Демченко: инвестиции РФ в рынок недвижимости Таиланда составляет 50%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент "Ассоциации электрометаллургических предприятий" России Иван Демченко на сессии бизнес-диалога Россия - Таиланд в рамках Восточного Экономического Форума. 4 августа 2025
Президент Ассоциации электрометаллургических предприятий России Иван Демченко на сессии бизнес-диалога Россия - Таиланд в рамках Восточного Экономического Форума. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент "Ассоциации электрометаллургических предприятий" России Иван Демченко на сессии бизнес-диалога Россия - Таиланд в рамках Восточного Экономического Форума. 4 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российские инвестиции в рынок недвижимости Таиланда составляют от 40% до 50% его иностранного сегмента, сообщил на сессии бизнес-диалога Россия - Таиланд в рамках Восточного Экономического Форума председатель Делового совета Россия - Таиланд, президент "Ассоциации электрометаллургических предприятий" России Иван Демченко.
"Несмотря на то, что у нас сегодня довольно низкий уровень торговли в 1,8 миллиарда долларов, у нас огромное количество туристов, которые едут в Таиланд, в этом году мы можем превысить цифру в 2 миллиона человек", - сказал он, уточнив, что российские туристы "самые богатые в сравнении с представителями других стран", их расходы на отдыхе в Таиланде превышают расходы других иностранцев в два-три раза и составляют в среднем 2 тысячи долларов на человека за поездку.
"То есть это уже порядка 4 миллиарда долларов, которые тратят россияне в Таиланде. При этом хочу отметить, что в Таиланде еще и огромный рынок недвижимости, который оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. Треть этого рынка – это его иностранный сегмент. В этом иностранном сегменте инвестиции россиян составляют от 40% до 50%", - добавил Демченко.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
СМИ: ЕС обсуждает перевод активов России в более рискованные инвестиции
29 августа, 07:25
 
ТаиландРоссияВладивостокВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала