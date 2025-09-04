Инвестиции России в недвижимость Таиланда доходят до 50%, заявил Демченко

https://ria.ru/20250904/investitsii-2039563429.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российские инвестиции в рынок недвижимости Таиланда составляют от 40% до 50% его иностранного сегмента, сообщил на сессии бизнес-диалога Россия - Таиланд в рамках Восточного Экономического Форума председатель Делового совета Россия - Таиланд, президент "Ассоциации электрометаллургических предприятий" России Иван Демченко. "Несмотря на то, что у нас сегодня довольно низкий уровень торговли в 1,8 миллиарда долларов, у нас огромное количество туристов, которые едут в Таиланд, в этом году мы можем превысить цифру в 2 миллиона человек", - сказал он, уточнив, что российские туристы "самые богатые в сравнении с представителями других стран", их расходы на отдыхе в Таиланде превышают расходы других иностранцев в два-три раза и составляют в среднем 2 тысячи долларов на человека за поездку. "То есть это уже порядка 4 миллиарда долларов, которые тратят россияне в Таиланде. При этом хочу отметить, что в Таиланде еще и огромный рынок недвижимости, который оценивается более чем в 50 миллиардов долларов. Треть этого рынка – это его иностранный сегмент. В этом иностранном сегменте инвестиции россиян составляют от 40% до 50%", - добавил Демченко. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

