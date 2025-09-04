https://ria.ru/20250904/intervyu-2039565280.html

Никита Кондратьев: отмена виз для Китая требует серьезной проработки

Россия пока не будет вслед за Китаем отменять визы для туристов, эта мера не рассматривается. Почему не стоит ждать взрывного роста турпотока из России в Китай после отмены виз, из каких стран приезжают туристы в Россию, и сколько человек оформили электронные визы, с какими странами обсуждается прямое авиасообщение и какие любимые места иностранные путешественников в нашей стране, в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Беседовали Арина Ткаченко и Диляра Солнцева.ВЭФ-2025 проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Никита Владимирович, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Ответила ли Россия тем же?– Зеркально Россия по введению безвизового режима с Китаем не ответила. Такая история требует дополнительной серьезной проработки и на текущий момент не рассматривается.– Почему?– Это был неожиданный для нас шаг со стороны китайской стороны, который изначально не прорабатывался, по крайней мере, по линии Минэкономразвития. Решение Китая – не какое-то отдельное соглашение между странами. Это одностороннее снятие виз с китайской стороны для граждан России. К тому же, есть определенные вещи, которые требуют проработки для введения зеркальной меры.КНР сейчас проводит внутри страны политику сильной либерализации визового режима. За два года они сняли визовый режим для многих стран, в том числе для СНГ.– С отменой виз для россиян, по вашей оценке, насколько увеличится выездной турпоток в КНР?– Основной поток наших граждан идет на остров Хайнань, на морское побережье, которое и так было безвизовое. Поэтому ждать взрывного увеличения потока не стоит. Если мы посмотрим средний опыт России по снятию визового режима для других стран, например, с ОАЭ, то увидим, что там турпоток сразу вырос в три-четыре раза. Однако с Китаем история другая. Во-первых, у нас были и есть групповые безвизовые поездки, которые и так забирали на себя большое количество туристов уже по облегченному режиму. Во-вторых, если говорить про выезд, то в первую очередь это Хайнань, который и так был безвизовый. Поэтому мы прогнозируем рост в диапазоне 20-30%.– В какой временной экспоненте?– Это в годовом выражении. Но нельзя оценивать рост турпотока именно с точки зрения этой меры. Мы также проводим большую работу и по продвижению России за рубежом на китайском рынке. Сейчас ведем работу с Гуанчжоу, будем представлять Россию под единым стендом на их выставке. Поэтому вычленить оттуда момент безвизового режима – какую роль он оказал на увеличении потока – очень трудно.– То есть безвиз не будет ключевой мерой?– Это одна из таких ключевых мер, но сказать, что 30% роста будет обеспечено только за счет снятия для российских граждан визового режима со стороны Китая – неправильно.– Сколько российские туристы тратят в Китае?– Тратят прилично. Хотелось бы, чтобы тратили они на территории Российской Федерации. Китай, конечно, делает многое для привлечения иностранных туристов, в том числе, и с точки зрения облегчения визового режима. В целом у страны политика нацелена на удержание своего туриста внутри Китая. Они создают внутри страны условия и аналогии. Так, например, у них есть свой Париж, свой Нью-Йорк – чтобы граждане путешествовали по стране и могли видеть примерно те же самые достопримечательности в другом измерении, но на территории Китая.– Поделитесь динамикой? Сколько туристов из РФ выехало в Китай в 2025 году?– Всего с января по июнь из России в КНР выехало 890 тысяч наших граждан. Рост турпотока за первое полугодие составил 35% по сравнению с прошлым годом.– Ожидаете, что с учетом безвизового режима выездной турпоток из РФ в Китай приблизится к двум миллионам?– У нас в прошлом году уже приближалось к двум миллионам. Не могу сейчас сказать, превысит ли показатель эту цифру.– А если зеркальная мера с российской стороны будет принята, будет ли рост по другим направлениям Азии, учитывая, что аэропорты Китая являются хабами для азиатских направлений?– Китай является хабом прежде всего для туристов в Японию. Сильного роста эта мера для выезда наших граждан в другие страны Азии не даст.– Ведутся ли обсуждения с азиатскими странами по открытию прямых авиасообщений?– У нас прямое авиасообщение развивается со всеми странами Азии. Увеличивается количество рейсов с Вьетнамом и Таиландом, с Индонезией – на Бали прямые рейсы. Также обсуждаем открытие прямого авиасообщения с Малайзией – находимся в высокой степени готовности. Надеемся, что в этом году сможем открыть.– Давайте поговорим про внутренний туризм.– Постоянно растет въездной турпоток из стран Персидского залива. У нас создаются условия на территории Российской Федерации с точки зрения адаптации наших сервисов, гостиниц к халяльным стандартам. Кроме того, российские банки вводят много интересных продуктов для туристов из мусульманских стран. С Саудовской Аравией запустили прямое авиасообщение, сейчас летает авиакомпания Flynas. С октября, если получится, полетит уже Saudi Airlines – более премиальный перевозчик.– Туристов из каких стран приезжает в Россию больше всего?– Первое место занимает Китай. Германия тоже стала лидером, входит стабильно в топ-5. Но это могут быть как и граждане с двойным гражданством, так и соотечественники.– А приезжают из США?– Приезжают, но очень минимальное количество. В основном это деловые поездки.– Россия запустила электронные визы для 64 стран в августе 2023 года. Сколько иностранных туристов въехало по ним в 2025 году?– С января по июль 2025 года по электронной визе было подано 462 тысячи заявок со стороны иностранных граждан, из них въехало 384 тысячи граждан. При этом традиционно ведущую роль занимает Китай: на них пришлась почти половина виз. Так, за тот же период граждане КНР оформили 192 тысячи электронных виз, а въехало 166 тысяч.Если же мы посмотрим вообще въезд по всем доступным механизмам с Китаем, то это больше 400 тысяч. На электронную визу пришлось порядка 35%, остальное – групповой безвиз и обычная виза.– То есть в этом году в Россию въехало больше граждан КНР, чем в 2024?– Со стороны Китая пока стабильная динамика. Цифра практически не изменилась. Но сейчас еще август и сентябрь дадут хороший прирост. Под Новый год тоже вырастет турпоток.– Какие любимые направления у китайцев по России?– Мы видим большую заинтересованность к Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Идет некое распределение от европейской части России.– А в целом, куда чаще отправляются иностранные туристы?– По туризму развиваются Москва, Питер, Казань. Однако и ДФО, и некоторые города Сибири тоже растут в турпотоке. Кроме того, все больше просыпается интерес к Кавказу. Белорусские граждане очень активно едут на Кавказ, пользуются нашими горнолыжными курортами.

