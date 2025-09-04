Центр "Интерроса" на острове Русский повысит инвестпотенциал всего региона

https://ria.ru/20250904/interros-2039608846.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Создание компанией "Интеррос" общественно-делового центра "Петровская сопка" на острове Русский внесет существенный вклад в инфраструктуру дальневосточного региона и повысит его инвестиционную привлекательность, отметили участники завтрак-сессии, которая прошла в четверг на стройплощадке центра. Как передает корреспондент РИА Новости, участники завтрак-сессии обсудили новые точки притяжения крупного и среднего бизнеса на Дальнем Востоке, в частности, роль общественно-делового центра "Петровская сопка" в развитии специального административного района (САР) на острове Русский и региона в целом. На сессии был представлен доклад о ходе строительства общественно-делового центра, который расположится на берегу океана вблизи главного корпуса ДВФУ. Центр станет местом прописки для возвращающихся в Россию компаний, а также культурным и общественным пространством для жителей Приморья. Первый вице-губернатор, глава правительства Приморского края Вера Щербина в своем приветственном слове указала, что особый налоговый режим САР создает условия для возвращения крупных компаний в "родную гавань". "Мы очень рады, что они возвращаются, поскольку потенциальные возможности таких компаний огромны, и наша задача вовлечь их в развитие экономики именно здесь, на Дальнем востоке, в Приморском крае. И новый деловой центр крайне нужен, поскольку он привлечет новых резидентов. Поэтому правительство края уделяет его строительству огромное внимание", — сказала Щербина. Она выразила надежду, что это не последний крупный проект "Интерроса" в регионе. "Компания — наш давний партнер, и, я думаю, что она останется здесь надолго. Поэтому мы приветствуем любую их новую инициативу и готовы ее поддержать. Благодаря таким компаниям рост экономики и инвестиций в Приморском крае будет продолжаться", — заключила глава краевого правительства. Заместитель главы Минвостокразвития Виталий Алтабаев подчеркнул, что любой капитал, возвращающийся в российскую юрисдикцию, играет огромную роль в развитии экономики России, которая ведет крайне консервативную политику внешних заимствований. "Каждый рубль из-за границы — очень ценен для нашей экономики, поэтому мы на федеральном уровне будем поддерживать развитие этой территории. И мое мнение, что "Интеррос" достоин медали — за финансовый патриотизм, за возвращение в Россию, за подвиги на стройке. Я уверен, что мы учтем это в дальнейшей работе, и какие-то дивиденды компания должна получить", — заверил замминистра. Его поддержал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев, указав, что проект "Интерроса" — это новый этап развития инфраструктуры острова Русский, что может стать примером для других крупных компаний. Он добавил, что на острове работают три преференциальных режима: САР, ТОР и свободный порт Владивосток. Они создадут привлекательные условия для бизнеса: чтобы приходили новые компании, появлялись новые проекты и новые объекты. При этом задача власти — не мешать бизнесу и помогать в решении проблемных вопросов. Как сообщил генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин, инвестиции компании в строительство делового центра составят до 4,6 миллиарда рублей. Ключевым со-инвестором проекта выступает компания экосистемы "Интерроса" — "Т-Технологии". Доля компании МК "Интеррос Капитал" в ООО "Бизнес Центр "Русский Остров" составляет 79,1%, "Т-Технологии" — 21%. Завершение строительства центра планируется к 2027 году. "У нас получился красивый проект, и я уверен, что через два года мы сможем перерезать ленточку и запустить этот прекрасный деловой центр, название которого символизирует открытие региона экономическому развитию. Центр который мы строим это не только здание, инфраструктура — это условия для работы молодых специалистов. Мы хотим сделать мост между студенчеством и конкретными работодателями, которые смогут создавать здесь рабочие места, чтобы молодые люди оставались в регионе и развивали его", — отметил Батехин. Он напомнил, что "Интеррос" и "Т-Технологии" уже редомицилировались на территорию САР на острове Русский и будут привлекать сюда другие компании экосистемы "Интерроса". "Поэтому мы максимально заинтересованы в том, чтобы регион развивался и будем делать все, чтобы наши проекты здесь были успешными", — подчеркнул руководитель компании. Он также назвал социальную ответственность бизнеса неотъемлемой частью деятельности компании "Интеррос" за всю ее 35-летнюю историю. "Отличительная особенность нашей компании — мы не только про бизнес. Мы инвестируем в социальные, культурные, спортивные проекты. Мы живем в России, строим в России и хотим, чтобы она развивалась во всех аспектах", — заключил Батехин. Здание делового центра возводится на сопке, с которой открывается панорамный вид на Залив Петра Великого. Общая площадь центра, который станет первым объектом класса "А" на острове Русский, — около 15 тысяч квадратных метров. Кроме общественной зоны, офисных помещений, конференц-зала, в здании будет открыт ИТ-парк для развития технологического потенциала региона, работы научных лабораторий и стартапов, создания условий для взаимодействия образовательных учреждений и бизнеса. Деловой центр даст региону около 1000 рабочих мест. Главный фасад делового центра выходит на Университетский проспект. Ключевая автотрасса острова соединит "Петровскую сопку" с главным корпусом Дальневосточного федерального университета и с континентальной частью Владивостока. Еще одной точкой притяжения станет парк вокруг "Петровской сопки", в котором, в том числе, появится уникальная аллея калопанаксов (диморфант). Поросль этих реликтовых деревьев была обнаружена на стройплощадке, их временно пересадили в дендрарий Горнотаежной станции имени Владимира Комарова. После завершения строительства они будут посажены на аллее калопанаксов, а на острове может появиться новая пасека для производства редкого диморфантового меда. Он получается из нектара цветков калопанакса не чаще, чем раз в 3-4 года. Как отмечалось на сессии, "Петровская сопка" — не единственный проект "Интерроса" на Дальнем Востоке. В настоящее время строится горнолыжный курорт "Парк "Три Вулкана" на Камчатке, в который компанию пригласили в качестве финансового инвестора. Природно-туристический кластер объединяет вулканы Ключевской, Безымянный и Плоский Толбачик. Курорт откроет возможности для экспедиционного, бальнеологического, горнолыжного, горного и круизного туризма. В 2028 году планируется запуск первой части комплекса — "Сопка Горячая".

