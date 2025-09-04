Рейтинг@Mail.ru
Индия станет крупнейшей экономикой мира в 2060-х годах, считают в ОЭСР - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/indija-2039691150.html
Индия станет крупнейшей экономикой мира в 2060-х годах, считают в ОЭСР
Индия станет крупнейшей экономикой мира в 2060-х годах, считают в ОЭСР - РИА Новости, 04.09.2025
Индия станет крупнейшей экономикой мира в 2060-х годах, считают в ОЭСР
Индия сменит Китай в качестве крупнейшей экономики мира к середине 2060-х годов, говорится в долгосрочном прогнозе Организации экономического сотрудничества и... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:21:00+03:00
2025-09-04T15:21:00+03:00
в мире
африка
сахара
китай
оэср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:166:3240:1989_1920x0_80_0_0_931e3dc65d5ff81f211af834e856de74.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Индия сменит Китай в качестве крупнейшей экономики мира к середине 2060-х годов, говорится в долгосрочном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с которым ознакомилось РИА Новости. "Китай является крупнейшей экономикой мира с 2016 года и, по прогнозам, останется таковой до середины 2060-х годов, когда его обойдет Индия", - пишут аналитики. Согласно базовому сценарию ОЭСР, ежегодный рост мирового выпуска постепенно замедлится с примерно 2,9% в настоящее время до 2,7% в первой половине 2030-х годов, 2,1% - в начале 2040-х годов и останется на уровне около 1,3% во второй половине столетия. Основная причина - замедление роста численности населения трудоспособного возраста (от 15 до 74 лет) и темпов роста производительности труда в странах с развивающейся экономикой. Замедление будет наблюдаться во всех регионах мира, кроме стран Африки к югу от Сахары. Особенно заметно это будет в Восточной Азии: ее вклад в рост сократится с более чем одного процентного пункта сегодня до менее одной пятой процентного пункта к концу столетия. Основная часть этого замедления приходится на Китай: его индивидуальный вклад в мировой годовой рост сократится с примерно 0,9 процентного пункта сегодня (это почти треть мирового роста) до нуля к концу 2050-х годов. Что же касается стран Африки к югу от Сахары, то на них к 2100 году будет приходиться около 13% мирового производства по сравнению с сегодняшними 3%.
https://ria.ru/20250904/shirov-2039574557.html
https://ria.ru/20250610/oon-2022102908.html
африка
сахара
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034011082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ac7f9bd3d4b1e11dfc94e68752b79a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, сахара, китай, оэср
В мире, Африка, Сахара, Китай, ОЭСР
Индия станет крупнейшей экономикой мира в 2060-х годах, считают в ОЭСР

ОЭСР: Индия станет крупнейшей экономикой мира вместо Китая к середине 2060 годов

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Индия сменит Китай в качестве крупнейшей экономики мира к середине 2060-х годов, говорится в долгосрочном прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Китай является крупнейшей экономикой мира с 2016 года и, по прогнозам, останется таковой до середины 2060-х годов, когда его обойдет Индия", - пишут аналитики.
Директор Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук (РАН), член-корреспондент РАН, профессор РАН Александр Широв - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Александр Широв: экономика – как поезд, ей нужно время разогнаться
Вчера, 09:50
Согласно базовому сценарию ОЭСР, ежегодный рост мирового выпуска постепенно замедлится с примерно 2,9% в настоящее время до 2,7% в первой половине 2030-х годов, 2,1% - в начале 2040-х годов и останется на уровне около 1,3% во второй половине столетия.
Основная причина - замедление роста численности населения трудоспособного возраста (от 15 до 74 лет) и темпов роста производительности труда в странах с развивающейся экономикой.
Замедление будет наблюдаться во всех регионах мира, кроме стран Африки к югу от Сахары. Особенно заметно это будет в Восточной Азии: ее вклад в рост сократится с более чем одного процентного пункта сегодня до менее одной пятой процентного пункта к концу столетия. Основная часть этого замедления приходится на Китай: его индивидуальный вклад в мировой годовой рост сократится с примерно 0,9 процентного пункта сегодня (это почти треть мирового роста) до нуля к концу 2050-х годов.
Что же касается стран Африки к югу от Сахары, то на них к 2100 году будет приходиться около 13% мирового производства по сравнению с сегодняшними 3%.
Индия. Вид из космоса - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ООН оценила темпы демографического роста в Индии
10 июня, 18:48
 
В миреАфрикаСахараКитайОЭСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала