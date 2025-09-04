Рейтинг@Mail.ru
"Аврора" получит в лизинг три самолета Ил-114-300
03:53 04.09.2025
"Аврора" получит в лизинг три самолета Ил-114-300
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и авиакомпания "Аврора" заключили соглашение о намерениях по поставке в лизинг трех самолетов Ил-114-300, поставка техники ожидается с 2027 года, сообщает ГТЛК. Соответствующий документ стороны заключили в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. "Поставка воздушных судов планируется с 2027 года на условиях льготного лизинга благодаря использованию мер господдержки. За разработку Ил-114-300 отвечает Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина – головное предприятие дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)", - говорится в сообщении ГТЛК. Уточняется, что реализация сделки будет способствовать обеспечению транспортной доступности и связанности регионов России, выводу на рынок и продвижению нового типа российских самолетов, а также снижению их стоимости в долгосрочной перспективе за счет выхода на серийное производство. Региональный пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. В перспективе он заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, владивосток, россия, гтлк, "аврора", объединенная авиастроительная корпорация (оак), ил-114-300, ан-24, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Владивосток, Россия, ГТЛК, "Аврора", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ил-114-300, Ан-24, Восточный экономический форум (ВЭФ)
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИл-114-300
© РИА Новости / Павел Бедняков
Ил-114-300. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и авиакомпания "Аврора" заключили соглашение о намерениях по поставке в лизинг трех самолетов Ил-114-300, поставка техники ожидается с 2027 года, сообщает ГТЛК.
Соответствующий документ стороны заключили в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Поставка воздушных судов планируется с 2027 года на условиях льготного лизинга благодаря использованию мер господдержки. За разработку Ил-114-300 отвечает Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина – головное предприятие дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)", - говорится в сообщении ГТЛК.
Уточняется, что реализация сделки будет способствовать обеспечению транспортной доступности и связанности регионов России, выводу на рынок и продвижению нового типа российских самолетов, а также снижению их стоимости в долгосрочной перспективе за счет выхода на серийное производство.
Региональный пассажирский турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. В перспективе он заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЭкономикаВладивостокРоссияГТЛК"Аврора"Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ил-114-300Ан-24Восточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
