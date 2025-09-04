https://ria.ru/20250904/gruziya-2039489415.html

Грузия начала войну против Молдавии

Грузия начала войну против Молдавии - РИА Новости, 04.09.2025

Грузия начала войну против Молдавии

Россия в своем текущем географическом виде и геополитическом весе, когда она прошла десятилетие санкций, ограничений, принудительных разрывов торговых цепочек,... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T08:00:00+03:00

2025-09-04T08:00:00+03:00

2025-09-04T14:29:00+03:00

аналитика

грузия

молдавия

россия

румыния

никушор дан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039670081_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f8266df738a5d925f47d8d3f044b5927.jpg

Россия в своем текущем географическом виде и геополитическом весе, когда она прошла десятилетие санкций, ограничений, принудительных разрывов торговых цепочек, попыток изоляции, почти открытого пиратства, похищения государственных активов, сама по себе является уже даже не фактором раздражения для Запада и ряда соседей, а катализатором их распада. Подтверждение этого прилетело с совершенно неожиданной стороны. Президент Румынии в свежем интервью начал с прокисшей мантры про экзистенциальную российскую угрозу Западу, но потом выдал просто ослепительный смысловой бриллиант. Если Россия победит в войне на Украине и в заочном спарринге с Европой, говорит Никушор Дан, Молдавия может повторить путь Грузии.Понимаем вашу обескураженность. Суть в том, что глава Румынии прямым текстом подтверждает верность курса, выбранного Тбилиси в начале СВО, когда это государство наотрез отказалось вводить антироссийские санкции. Не потому, что воспылало любовью к русским березкам, а исключительно из трезвого расчета, который принес Грузии жирные дивиденды — в первую очередь экономического плана. Никушор Дан очень переживает, что набирающая обороты и нагуливающая благосостояние Грузия станет плохим примером для загибающейся Молдавии под управлением Майи Санду, вставшей на путь показательной русофобии и евроинтеграции. Проще говоря, молдаване могут насмотреться на грузинские успехи — того и гляди перехотят кружевные трусики и возжелают восстановить выгодные экономические связи с Москвой.Понятно, что и Грузия, и Молдавия — страны небольшие, но в том и соль, что из-за скромных размеров процессы экономического плана тут протекают гораздо быстрее и оценить результативность тех или иных стратегий можно намного раньше, чем у экономик кратно большей глубины и инерции.Кто-то из современных авторов отметил, что среди всех постсоветских республик Грузия оказалась самой обучаемой. Имеется в виду, что после "войны трех восьмерок", хотя в стране в целом до сих пор сохраняется изрядная доля русофобии, грузинская политическая верхушка оказалась самой практичной и прозорливой. Правда, тут следует добавить, что у Грузии есть уникальный практический опыт войны с Россией, на которую ее толкнули западные кукловоды, обещавшие поддержать, озолотить и принять в дружную западную семью. Грузины 17 лет назад прошли тот путь, по которому нынче, роняя области и собственный ВВП, шагает Украина. И куда все те же кукловоды выводят маленькую Молдавию.Что же такого ужасного с точки зрения Запада совершила Грузия за последние три года? Перечислим.В прошлом году рост реального ВВП составил 9,4 процента. Динамика сумасшедшая, но здесь, конечно, имеет место и эффект низкой базы, и уже упомянутая малая глубина грузинской экономики. Однако рост есть — и это факт.К концу текущего года внутренний валовый продукт Грузии впервые в ее истории превысит 100 миллиардов лари, что эквивалентно 37 миллиардам долларов. С 2012-го этот показатель вырос в пять раз.За последние шесть лет создано почти 360 тысяч рабочих мест.Нейтральная позиция по отношению к России — своему соседу и главному торговому партнеру — позволила грузинам в 2024 году заработать на туризме 4,4 миллиарда долларов, показав к предыдущему периоду рост в семь с половиной процентов. В году текущем Тбилиси ожидает увеличение поступлений от сферы туризма еще на 100 миллионов долларов, а также десятипроцентный рост количества туристов из России.Товарооборот с нашей страной в прошлом году увеличился более чем на десять процентов, достигнув двух с половиной миллиардов долларов, притом что из Грузии в Россию идут в основном фрукты, овощи, консервы, минеральная вода и алкоголь, то есть товары с не самой высокой маржинальностью.В первом полугодии 2025-го товарный экспорт из Грузии вырос на 14 процентов, превысив показатель в 3,2 миллиарда долларов.Ну и еще один крайне важный показатель вне финансовых рамок. За прошлый год население Грузии (3,7 миллиона человек) выросло почти на процент. Эта динамика эквивалентна темпам роста населения США — первой экономики мира. В западных источниках эту тенденцию уже пытаются списать на приток российских релокантов, но стабильный ежегодный прирост наблюдался еще до начала СВО.Дадим слово Кахе Каладзе — мэру Тбилиси. В ответ на обвинения со стороны Запада, что Грузия не присоединилась к компании дружных антироссийских карасей, бывший футболист киевского "Динамо" ответил дословно следующее: "Грузию много лет шантажировали вначале статусом кандидата на вступление в ЕС, а затем безвизовым режимом. Не помните, нам дали хоть что-то?"Ну а что Молдавия, продолжающая вожделеть евроинтеграции, ради которой она даже отказалась от национальной самоидентификации? При населении на треть меньше грузинского Кишинев в прошлом году показал рост экономики всего 0,1 процента. ВВП Молдавии оценивается в 18 миллиардов долларов, то есть почти вдвое меньше Грузии. Международная торговая платформа Trading Economics считает, что в первом полугодии 2025-го молдавская экономика перешла в устойчивую рецессию. Согласно утвержденному плану поддержки со стороны ЕС, к 2027 году в стране обещают создать сто тысяч новых рабочих мест. Сколько удалось создать в реальности, неизвестно, зато известно, что с 2015-го количество трудоспособного населения в маленькой республике сократилось на 160 тысяч, а из страны навсегда уехали 320 тысяч молдаван.Кого и куда с такой динамикой собрались трудоустраивать Майя Санду вместе с Урсулой фон дер Ляйен — загадка века.В связи со всем вышеперечисленным понятна тоска в глазах румынского президента. Имея на табло такие цифры заочного матча экономических сборных Грузии и Молдавии, становится все труднее рассказывать медовые сказки о блистательных перспективах евроинтеграции и о том, как здорово жить без России.

https://ria.ru/20250903/moldaviya-2039405519.html

https://ria.ru/20250808/diplomatiya-2034046468.html

https://ria.ru/20250903/ekspert-2039470541.html

грузия

молдавия

россия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, грузия, молдавия, россия, румыния, никушор дан