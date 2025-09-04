В России стартовала кампания по вакцинации против гриппа
Анна Попова дала старт всероссийской вакцинации от гриппа
Врач ставит прививку против гриппа. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке дала старт всероссийской кампании по вакцинации от гриппа.
Все участники ВЭФ могут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете и сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами на стенде Роспотребнадзора, передает корреспондент РИА Новости.
"К завтрашнему пленарному заседанию тестирование проводится нашей новой тест-системой на 25 вирусов. Она отлично себя зарекомендовала. Мы попробовали ее в таком большом объеме, большом масштабе с самого начала форума. И сегодня точно абсолютно говорим - работает, работает очень эффективно и очень чувствительно. И все мы в полной безопасности, находясь здесь на площадке", - сказала Попова.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам РФ улучшить качество дифференциальной диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19, а также охватить в ходе прививочной кампании до 60% населения России.
"Для чего из федерального бюджета были выделены средства. Произведено и закуплено более 70 миллионов доз гриппа. Значимая часть из них это квадривалентная вакцина, которая включает в себя возможность прививаться от всех четырех штаммов, рекомендованных в ВОЗ. Поставки идут, 30% от всего этого объема уже поставлено во все регионы. И прививочная компания уже начинается, и мы уже вместе с системой здравоохранения прививаем россиян", - сказала глава Роспотребнадзора.
Также помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин, они уже поставляются в регионы. Препараты созданы с использованием обновленного штаммового состава, прогнозируемого на основе данных глобального эпиднадзора.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.