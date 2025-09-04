Рейтинг@Mail.ru
В России стартовала кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости, 04.09.2025
07:31 04.09.2025 (обновлено: 12:35 04.09.2025)
В России стартовала кампания по вакцинации против гриппа
В России стартовала кампания по вакцинации против гриппа - РИА Новости, 04.09.2025
В России стартовала кампания по вакцинации против гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке дала старт всероссийской кампании по вакцинации от гриппа. РИА Новости, 04.09.2025
общество
россия
владивосток
алексей кузнецов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке дала старт всероссийской кампании по вакцинации от гриппа. Все участники ВЭФ могут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете и сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами на стенде Роспотребнадзора, передает корреспондент РИА Новости. "К завтрашнему пленарному заседанию тестирование проводится нашей новой тест-системой на 25 вирусов. Она отлично себя зарекомендовала. Мы попробовали ее в таком большом объеме, большом масштабе с самого начала форума. И сегодня точно абсолютно говорим - работает, работает очень эффективно и очень чувствительно. И все мы в полной безопасности, находясь здесь на площадке", - сказала Попова.Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам РФ улучшить качество дифференциальной диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19, а также охватить в ходе прививочной кампании до 60% населения России. "Для чего из федерального бюджета были выделены средства. Произведено и закуплено более 70 миллионов доз гриппа. Значимая часть из них это квадривалентная вакцина, которая включает в себя возможность прививаться от всех четырех штаммов, рекомендованных в ВОЗ. Поставки идут, 30% от всего этого объема уже поставлено во все регионы. И прививочная компания уже начинается, и мы уже вместе с системой здравоохранения прививаем россиян", - сказала глава Роспотребнадзора.Также помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин, они уже поставляются в регионы. Препараты созданы с использованием обновленного штаммового состава, прогнозируемого на основе данных глобального эпиднадзора. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке дала старт всероссийской кампании по вакцинации от гриппа.
Все участники ВЭФ могут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете и сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами на стенде Роспотребнадзора, передает корреспондент РИА Новости.
"К завтрашнему пленарному заседанию тестирование проводится нашей новой тест-системой на 25 вирусов. Она отлично себя зарекомендовала. Мы попробовали ее в таком большом объеме, большом масштабе с самого начала форума. И сегодня точно абсолютно говорим - работает, работает очень эффективно и очень чувствительно. И все мы в полной безопасности, находясь здесь на площадке", - сказала Попова.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам РФ улучшить качество дифференциальной диагностики гриппа, ОРВИ и COVID-19, а также охватить в ходе прививочной кампании до 60% населения России.
"Для чего из федерального бюджета были выделены средства. Произведено и закуплено более 70 миллионов доз гриппа. Значимая часть из них это квадривалентная вакцина, которая включает в себя возможность прививаться от всех четырех штаммов, рекомендованных в ВОЗ. Поставки идут, 30% от всего этого объема уже поставлено во все регионы. И прививочная компания уже начинается, и мы уже вместе с системой здравоохранения прививаем россиян", - сказала глава Роспотребнадзора.
Также помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщал, что Росздравнадзор выдал разрешения на ввод в гражданский оборот более 35 миллионов доз противогриппозных вакцин, они уже поставляются в регионы. Препараты созданы с использованием обновленного штаммового состава, прогнозируемого на основе данных глобального эпиднадзора.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Медицинский работник держит ампулу с вакциной от гриппа - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, кому следует сделать прививку от гриппа
27 августа, 03:03
 
