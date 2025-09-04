https://ria.ru/20250904/gref-2039789001.html

Греф призвал построить национальную систему борьбы с кибермошенничеством

2025-09-04T22:11:00+03:00

технологии

россия

владивосток

герман греф

сбер

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/75422/58/754225818_0:128:2834:1722_1920x0_80_0_0_efa4f4bb1cfbd3e03915b70a6c24bb9b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. России необходимо построить национальную систему борьбы с кибермошенничеством, в которую будут включены все системы правоохранительных органов, спецслужб, заявил глава "Сбера" Герман Греф. "Нужно построить национальную систему преодоления кибермошенничества. Без этого невозможно будет это решить. Ни одна компания не в состоянии в одиночку справиться. Нужна национальная платформа и включенность в нее всех крупнейших игроков, онлайновая поставка данных, онлайновый обмен информацией, онлайновое преследование преступников и включенность в онлайн всей системы правоохранительных органов и специальных служб", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" в ходе ВЭФ."Это не фантастика, это абсолютно достижимо в течение нескольких лет. Этим надо заниматься", - подчеркнул он. Также, по его мнению, необходимо менять регулирование этой сферы и ужесточать ответственность за такие преступления. "Сейчас сильно ужесточили, в том числе, уголовную ответственность за целый ряд преступлений, связанных с кибермошенничеством, но этого недостаточно. Нужно вводить, криминализировать определенные действия, нужно усиливать ответственность за определенные действия", - сказал Греф. Глава "Сбера" признал, что и сам сталкивался с мошенниками, но соблюдает меры безопасности и пользуется разработанными в "Сбере" системами защиты. Сам Греф считает, что преступники не смогли бы обмануть его простыми уловками, но глава "Сбера" не считает себя в полной безопасности. "Ни один человек не может сказать, что его не обманывают. Простыми уловками не обмануть, но никогда не говори "никогда". Это всегда соревнования снаряда и брони. Я думаю, что меня сложно обмануть. Но мошенники совершенствуются с такой скоростью, что, к сожалению, нельзя зарекаться", - сказал он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

россия

владивосток

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

