Рейтинг@Mail.ru
Греф ожидает ослабления рубля в концу года - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 04.09.2025 (обновлено: 20:55 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/gref-2039777054.html
Греф ожидает ослабления рубля в концу года
Греф ожидает ослабления рубля в концу года - РИА Новости, 04.09.2025
Греф ожидает ослабления рубля в концу года
Глава "Сбера" Герман Греф ожидает ослабления курса рубля до 85-90 рублей за доллар к концу 2025 года. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T20:42:00+03:00
2025-09-04T20:55:00+03:00
экономика
владивосток
герман греф
сбер
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951248237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_819dec1fdfbe6f36c035200a584ddce1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава "Сбера" Герман Греф ожидает ослабления курса рубля до 85-90 рублей за доллар к концу 2025 года. "На мой взгляд, рубль переукрепился сейчас, и вряд ли стоит ожидать укрепления рубля. Предсказывать что-либо сложно, потому что это многофакторная история. Но то, что мы видим сегодня, ослабление политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля. До конца года, мы считаем 85-90 (рублей за доллар - ред.) – это то, что мы должны увидеть", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1". При этом он затруднился прогнозировать курс на среднесрочный период. "В ближайшие три года, конечно, предсказывать очень сложно, но, опять, при нормализации геополитики, пока я не вижу чего-то, что может привести к сильному укреплению рубля", - заявил банкир. На курс в ближайшие годы, по его словам, будет влиять объем импорта и потребительская активность людей. "Потребительский импорт сильно стагнирует. То есть сберегательная модель поведения, люди не тратят, люди накапливают - все это приводит к тому, что спрос на импорт снижается, и нет такого давления на курс рубля", - пояснил Греф. "В ближайшие три года ситуация может сильно поменяться: в случае изменения геополитики, конечно, снятия санкций, допустим, разворота поведения населения, это может очень сильно ослабить рубль, что, в общем, даст большой стимул для экономики", - добавил глава "Сбера". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/rubl-2039526392.html
https://ria.ru/20250620/gref--2024098590.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951248237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a1f367199e3266dda0be0d36dfa15d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владивосток, герман греф, сбер, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владивосток, Герман Греф, Сбер, Дальневосточный федеральный университет
Греф ожидает ослабления рубля в концу года

Греф ожидает ослабления курса рубля до 85-90 рублей за доллар к концу 2025 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава "Сбера" Герман Греф ожидает ослабления курса рубля до 85-90 рублей за доллар к концу 2025 года.
"На мой взгляд, рубль переукрепился сейчас, и вряд ли стоит ожидать укрепления рубля. Предсказывать что-либо сложно, потому что это многофакторная история. Но то, что мы видим сегодня, ослабление политики, которая сейчас происходит, приведет к ослаблению рубля. До конца года, мы считаем 85-90 (рублей за доллар - ред.) – это то, что мы должны увидеть", - сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Финансист объяснила, что случится с рублем уже осенью
Вчера, 03:18
При этом он затруднился прогнозировать курс на среднесрочный период.
"В ближайшие три года, конечно, предсказывать очень сложно, но, опять, при нормализации геополитики, пока я не вижу чего-то, что может привести к сильному укреплению рубля", - заявил банкир.
На курс в ближайшие годы, по его словам, будет влиять объем импорта и потребительская активность людей.
"Потребительский импорт сильно стагнирует. То есть сберегательная модель поведения, люди не тратят, люди накапливают - все это приводит к тому, что спрос на импорт снижается, и нет такого давления на курс рубля", - пояснил Греф.
"В ближайшие три года ситуация может сильно поменяться: в случае изменения геополитики, конечно, снятия санкций, допустим, разворота поведения населения, это может очень сильно ослабить рубль, что, в общем, даст большой стимул для экономики", - добавил глава "Сбера".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Греф высказался о курсе рубля к доллару
20 июня, 09:02
 
ЭкономикаВладивостокГерман ГрефСберДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала