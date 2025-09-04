Рейтинг@Mail.ru
Греф надеется, что Банк России не допустит перехода экономики в рецессию - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/gref-2039559229.html
Греф надеется, что Банк России не допустит перехода экономики в рецессию
Греф надеется, что Банк России не допустит перехода экономики в рецессию - РИА Новости, 04.09.2025
Греф надеется, что Банк России не допустит перехода экономики в рецессию
Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что ЦБ РФ не допустит перехода экономики в рецессию, об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами в рамках... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:15:00+03:00
2025-09-04T07:15:00+03:00
экономика
владивосток
герман греф
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032123770_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_4d9df91e01ae1ee75f45bbd2441b48f0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что ЦБ РФ не допустит перехода экономики в рецессию, об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Мы много месяцев делимся своими опасениями тех макроэкономических параметров, которые банки получают раньше, чем регулятор. Они говорят о том, что сейчас нужно быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор поступающих данных от экономики и вовремя корректировать политику. Поэтому будем надеяться, что Центральный банк не допустит перехода в рецессию", - сказал он. Пока же продолжается охлаждение экономики, отметил он. "Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию, и июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам и, конечно, один из важных факторов - это ставка", - подчеркнул Греф, имея в виду величину ключевой ставки Центробанка. Также Греф добавил, что важно выйти из периода "управляемого охлаждения" экономики, чтобы это не превратилось в стагнацию. "Потом заводить экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать", - подчеркнул глава Сбербанка. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/gref-2039555351.html
https://ria.ru/20250904/stavka-2039550420.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032123770_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_1cc1e8ae66b2d93ff1e846a4b284c9a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владивосток, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дальневосточный федеральный университет
Греф надеется, что Банк России не допустит перехода экономики в рецессию

Греф: есть надежда, что ЦБ не допустит перехода экономики в рецессию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что ЦБ РФ не допустит перехода экономики в рецессию, об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы много месяцев делимся своими опасениями тех макроэкономических параметров, которые банки получают раньше, чем регулятор. Они говорят о том, что сейчас нужно быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор поступающих данных от экономики и вовремя корректировать политику. Поэтому будем надеяться, что Центральный банк не допустит перехода в рецессию", - сказал он.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Греф заявил, что реальная ставка по депозитам стимулирует к сбережениям
Вчера, 06:44
Пока же продолжается охлаждение экономики, отметил он. "Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию, и июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам и, конечно, один из важных факторов - это ставка", - подчеркнул Греф, имея в виду величину ключевой ставки Центробанка.
Также Греф добавил, что важно выйти из периода "управляемого охлаждения" экономики, чтобы это не превратилось в стагнацию. "Потом заводить экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать", - подчеркнул глава Сбербанка.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Глава Сбербанка Герман Греф - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Греф рассказал об ожиданиях от ключевой ставки
Вчера, 06:04
 
ЭкономикаВладивостокГерман ГрефСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала