Греф надеется, что Банк России не допустит перехода экономики в рецессию
экономика
владивосток
герман греф
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф надеется, что ЦБ РФ не допустит перехода экономики в рецессию, об этом он заявил на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Мы много месяцев делимся своими опасениями тех макроэкономических параметров, которые банки получают раньше, чем регулятор. Они говорят о том, что сейчас нужно быть предельно внимательными и учитывать весь совокупный набор поступающих данных от экономики и вовремя корректировать политику. Поэтому будем надеяться, что Центральный банк не допустит перехода в рецессию", - сказал он. Пока же продолжается охлаждение экономики, отметил он. "Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию, и июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулевым отметкам и, конечно, один из важных факторов - это ставка", - подчеркнул Греф, имея в виду величину ключевой ставки Центробанка. Также Греф добавил, что важно выйти из периода "управляемого охлаждения" экономики, чтобы это не превратилось в стагнацию. "Потом заводить экономику будет значительно сложнее, чем ее охлаждать", - подчеркнул глава Сбербанка. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
