Рейтинг@Mail.ru
Греф назвал условие устойчивого роста кредитного портфеля Сбербанка - РИА Новости, 04.09.2025
07:00 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/gref-2039557312.html
Греф назвал условие устойчивого роста кредитного портфеля Сбербанка
Греф назвал условие устойчивого роста кредитного портфеля Сбербанка - РИА Новости, 04.09.2025
Греф назвал условие устойчивого роста кредитного портфеля Сбербанка
Кредитный портфель Сбербанка перейдет к устойчивому росту во втором полугодии при условии снижения ключевой ставки хотя бы на 200 базисных пунктов (то есть 2... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:00:00+03:00
2025-09-04T07:00:00+03:00
экономика
россия
владивосток
герман греф
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023862982_0:118:3031:1823_1920x0_80_0_0_0ef9e9e366e1fd3261f689b881f5bbd9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Кредитный портфель Сбербанка перейдет к устойчивому росту во втором полугодии при условии снижения ключевой ставки хотя бы на 200 базисных пунктов (то есть 2 процентных пункта), заявил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Если мы сейчас увидим снижение ставки хотя бы на 200 пунктов, то тогда мы думаем, что во втором полугодии кредитный профиль перейдет к устойчивому росту", - сказал он. "Он (рост ред.) не будет большим, но хотя бы он будет расти, он не будет стагнировать как это было в первом полугодии", - добавил Греф. Также ранее в ходе дискуссии он отметил, что на сегодняшний день оживление кредитования в России после июльского снижения ключевой ставки ЦБ есть, но пока оно ниже всех прогнозов Сбербанка. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240904/sberbank-1970471422.html
https://ria.ru/20240904/stavki-1970585807.html
россия
владивосток
экономика, россия, владивосток, герман греф, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Кредитный портфель Сбербанка перейдет к устойчивому росту во втором полугодии при условии снижения ключевой ставки хотя бы на 200 базисных пунктов (то есть 2 процентных пункта), заявил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Если мы сейчас увидим снижение ставки хотя бы на 200 пунктов, то тогда мы думаем, что во втором полугодии кредитный профиль перейдет к устойчивому росту", - сказал он.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Сбербанк допустил, что ключевая ставка может быть повышена
4 сентября 2024, 12:06
"Он (рост ред.) не будет большим, но хотя бы он будет расти, он не будет стагнировать как это было в первом полугодии", - добавил Греф.
Также ранее в ходе дискуссии он отметил, что на сегодняшний день оживление кредитования в России после июльского снижения ключевой ставки ЦБ есть, но пока оно ниже всех прогнозов Сбербанка.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022 года) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.
По итогам заседания совета директоров в июле регулятор вновь снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Путин призвал Сбербанк обсудить с Набиуллиной идеи для снижения ставок
4 сентября 2024, 17:29
 
ЭкономикаРоссияВладивостокГерман ГрефСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
