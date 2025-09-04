https://ria.ru/20250904/gref-2039550722.html
Греф рассказал о кредитовании после снижения ключевой ставки
Греф рассказал о кредитовании после снижения ключевой ставки - РИА Новости, 04.09.2025
Греф рассказал о кредитовании после снижения ключевой ставки
Оживление кредитования в России после снижения ключевой ставки Центробанка есть, но пока оно ниже всех прогнозов Сбербанка, об этом заявил глава кредитной... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:08:00+03:00
2025-09-04T06:08:00+03:00
2025-09-04T06:20:00+03:00
экономика
россия
владивосток
герман греф
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974449322_0:272:3062:1994_1920x0_80_0_0_7166663698c494df00fb56e88831f539.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Оживление кредитования в России после снижения ключевой ставки Центробанка есть, но пока оно ниже всех прогнозов Сбербанка, об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы видим тоже некоторое оживление. То есть нельзя сказать, что оживления нет, оно есть. Но пока, с учетом прежде названных мной цифр, это ниже всех наших прогнозов. Даже, скромно скажем так, на этот год", - сказал он, говоря о ситуации с кредитованием после снижения ключевой ставки Центробанка.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/stavka-2039550420.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974449322_0:0:2722:2041_1920x0_80_0_0_034e831ab50e235a7d4a69235ef254a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, герман греф, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Греф рассказал о кредитовании после снижения ключевой ставки
Греф: кредитование после снижения ключевой ставки находится ниже прогнозов Сбера