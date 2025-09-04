Рейтинг@Mail.ru
06:08 04.09.2025 (обновлено: 06:20 04.09.2025)
Греф рассказал о кредитовании после снижения ключевой ставки
экономика
россия
владивосток
герман греф
сбербанк россии
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Оживление кредитования в России после снижения ключевой ставки Центробанка есть, но пока оно ниже всех прогнозов Сбербанка, об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы видим тоже некоторое оживление. То есть нельзя сказать, что оживления нет, оно есть. Но пока, с учетом прежде названных мной цифр, это ниже всех наших прогнозов. Даже, скромно скажем так, на этот год", - сказал он, говоря о ситуации с кредитованием после снижения ключевой ставки Центробанка.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, владивосток, герман греф, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Россия, Владивосток, Герман Греф, Сбербанк России, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Оживление кредитования в России после снижения ключевой ставки Центробанка есть, но пока оно ниже всех прогнозов Сбербанка, об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф на пресс-конференции с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы видим тоже некоторое оживление. То есть нельзя сказать, что оживления нет, оно есть. Но пока, с учетом прежде названных мной цифр, это ниже всех наших прогнозов. Даже, скромно скажем так, на этот год", - сказал он, говоря о ситуации с кредитованием после снижения ключевой ставки Центробанка.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
