Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили приглашение Путина Зеленскому - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/gosduma-2039650582.html
В Госдуме оценили приглашение Путина Зеленскому
В Госдуме оценили приглашение Путина Зеленскому - РИА Новости, 04.09.2025
В Госдуме оценили приглашение Путина Зеленскому
Приглашение Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопросов мирного урегулирования украинского конфликта является четким сигналом и ответом... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T13:03:00+03:00
2025-09-04T13:03:00+03:00
в мире
россия
москва
владимир зеленский
михаил шеремет
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4e9423db34c9d6c9d8af98c810488c16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Приглашение Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопросов мирного урегулирования украинского конфликта является четким сигналом и ответом Западу на вопрос "хотят ли русские войны?", заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. "Своим приглашением президент России перехватил инициативу, не давая Зеленскому продолжать паразитировать на поприще мирной повестки... Это не двусмысленный, а прямой сигнал и ответ Западу на вопрос "хотят ли русские войны?", - сказал Шеремет. По его мнению, Путин показал готовность России положить конец военному конфликту в отличие от Зеленского, которому нужна эскалация, чтобы удержаться у власти и продолжать грабить украинскую территорию, превращая ее в западную колонию. "Думаю, что на практике вместо демонстрации стремления к миру мы снова увидим второе дно Зеленского и шакальи завывания западных адептов войны, которые будут визжать на каждом углу, что Россия уготовила их проекту некую ловушку и пытается обвести вокруг пальца", - добавил Шеремет.
https://ria.ru/20250904/garantii-2039537646.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034733303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_45ace354720fd160043df7cf938f8793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, владимир зеленский, михаил шеремет, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Владимир Путин
В Госдуме оценили приглашение Путина Зеленскому

Шеремет назвал приглашение Зеленского в Москву сигналом Западу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Приглашение Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопросов мирного урегулирования украинского конфликта является четким сигналом и ответом Западу на вопрос "хотят ли русские войны?", заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива.
"Своим приглашением президент России перехватил инициативу, не давая Зеленскому продолжать паразитировать на поприще мирной повестки... Это не двусмысленный, а прямой сигнал и ответ Западу на вопрос "хотят ли русские войны?", - сказал Шеремет.
По его мнению, Путин показал готовность России положить конец военному конфликту в отличие от Зеленского, которому нужна эскалация, чтобы удержаться у власти и продолжать грабить украинскую территорию, превращая ее в западную колонию.
"Думаю, что на практике вместо демонстрации стремления к миру мы снова увидим второе дно Зеленского и шакальи завывания западных адептов войны, которые будут визжать на каждом углу, что Россия уготовила их проекту некую ловушку и пытается обвести вокруг пальца", - добавил Шеремет.
Захарова о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности
Вчера, 04:04
 
В миреРоссияМоскваВладимир ЗеленскийМихаил ШереметВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала