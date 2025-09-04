https://ria.ru/20250904/gosduma-2039650582.html

В Госдуме оценили приглашение Путина Зеленскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Приглашение Владимира Зеленского приехать в Москву для обсуждения вопросов мирного урегулирования украинского конфликта является четким сигналом и ответом Западу на вопрос "хотят ли русские войны?", заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Зеленский готов встретиться с Путиным, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. "Своим приглашением президент России перехватил инициативу, не давая Зеленскому продолжать паразитировать на поприще мирной повестки... Это не двусмысленный, а прямой сигнал и ответ Западу на вопрос "хотят ли русские войны?", - сказал Шеремет. По его мнению, Путин показал готовность России положить конец военному конфликту в отличие от Зеленского, которому нужна эскалация, чтобы удержаться у власти и продолжать грабить украинскую территорию, превращая ее в западную колонию. "Думаю, что на практике вместо демонстрации стремления к миру мы снова увидим второе дно Зеленского и шакальи завывания западных адептов войны, которые будут визжать на каждом углу, что Россия уготовила их проекту некую ловушку и пытается обвести вокруг пальца", - добавил Шеремет.

