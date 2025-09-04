https://ria.ru/20250904/gosduma-2039558329.html
В ГД заявили, что закон о северном завозе будет доработан и улучшен
общество
россия
владивосток
дальний восток
николай харитонов
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Минвостокразвития России будут вносить необходимые изменения в закон "О северном завозе", в том числе необходимо установить административную ответственность перевозчиков за срыв сроков перевозок, считает глава комитета Госдумы Николай Харитонов. "Закон живой и по результатам правоприменительной практики мы будем вносить в него, совместно с Минвостокразвития России, необходимые изменения. Убежден, что все намеченные планы по улучшению закона "О северном завозе" мы выполним", - сказал он на сессии "Северный завоз: надежно, быстро, доступно" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Харитонов отметил, что необходимо установить административную ответственность перевозчиков за срыв сроков перевозок. По его словам, на это указывает поступающая в комитет информация и от органов власти, и от участников северного завоза. "Бюджетные кредиты. Я поднимал этот вопрос на различных площадках, и моя позиция остается принципиальной. При северном завозе есть специфика. Участники северного завоза готовы возместить полученную помощь только по итогам реализации продукции, то есть к следующему году, в начале новой навигации. Поэтому казначейские кредиты — это все же временный вариант, особенно в текущих экономических условиях. А бюджетные кредиты – одна из основных мер государственной поддержки, предусмотренная федеральным законом "О северном завозе" и потребность регионов в них составляет порядка 30 миллиардов рублей", - подчеркнул парламентарий. Также, по мнению Харитонова, для того чтобы у предприятий, осуществляющих северный завоз, было достаточно оборотных средств, необходимо предусмотреть субсидирование части затрат на компенсацию части процентов по коммерческим кредитам, методики расчета надбавок на хранение и перевозку грузов необходимо установить на федеральном уровне и сделать едиными для всех регионов. "Потребность в дноуглублении ежегодно растет, при этом применяемые сегодня решения, такие как аренда флота у зарубежных судовладельцев, привели к резкому росту стоимости работ – в 6 раз в 2024 году. Решение видится в формировании российского дноуглубительного флота. Есть вопросы и по доступности ледокольного сопровождения судов с грузами северного завоза", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
