Рейтинг@Mail.ru
В ГД заявили, что закон о северном завозе будет доработан и улучшен - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 04.09.2025 (обновлено: 10:18 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/gosduma-2039558329.html
В ГД заявили, что закон о северном завозе будет доработан и улучшен
В ГД заявили, что закон о северном завозе будет доработан и улучшен - РИА Новости, 04.09.2025
В ГД заявили, что закон о северном завозе будет доработан и улучшен
Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Минвостокразвития России будут вносить необходимые изменения в закон "О северном завозе", в... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T07:09:00+03:00
2025-09-04T10:18:00+03:00
общество
россия
владивосток
дальний восток
николай харитонов
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039600732_0:79:3180:1868_1920x0_80_0_0_6e7113b38f3fd051492ce270b2c64ab2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Минвостокразвития России будут вносить необходимые изменения в закон "О северном завозе", в том числе необходимо установить административную ответственность перевозчиков за срыв сроков перевозок, считает глава комитета Госдумы Николай Харитонов. "Закон живой и по результатам правоприменительной практики мы будем вносить в него, совместно с Минвостокразвития России, необходимые изменения. Убежден, что все намеченные планы по улучшению закона "О северном завозе" мы выполним", - сказал он на сессии "Северный завоз: надежно, быстро, доступно" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Харитонов отметил, что необходимо установить административную ответственность перевозчиков за срыв сроков перевозок. По его словам, на это указывает поступающая в комитет информация и от органов власти, и от участников северного завоза. "Бюджетные кредиты. Я поднимал этот вопрос на различных площадках, и моя позиция остается принципиальной. При северном завозе есть специфика. Участники северного завоза готовы возместить полученную помощь только по итогам реализации продукции, то есть к следующему году, в начале новой навигации. Поэтому казначейские кредиты — это все же временный вариант, особенно в текущих экономических условиях. А бюджетные кредиты – одна из основных мер государственной поддержки, предусмотренная федеральным законом "О северном завозе" и потребность регионов в них составляет порядка 30 миллиардов рублей", - подчеркнул парламентарий. Также, по мнению Харитонова, для того чтобы у предприятий, осуществляющих северный завоз, было достаточно оборотных средств, необходимо предусмотреть субсидирование части затрат на компенсацию части процентов по коммерческим кредитам, методики расчета надбавок на хранение и перевозку грузов необходимо установить на федеральном уровне и сделать едиными для всех регионов. "Потребность в дноуглублении ежегодно растет, при этом применяемые сегодня решения, такие как аренда флота у зарубежных судовладельцев, привели к резкому росту стоимости работ – в 6 раз в 2024 году. Решение видится в формировании российского дноуглубительного флота. Есть вопросы и по доступности ледокольного сопровождения судов с грузами северного завоза", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250904/chukotka-2039532135.html
https://ria.ru/20250903/minvostokrazvitie-2039226142.html
россия
владивосток
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039600732_449:0:3180:2048_1920x0_80_0_0_fd3f9cfc41bc0c3af6307cf87704bc20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владивосток, дальний восток, николай харитонов, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Россия, Владивосток, Дальний Восток, Николай Харитонов, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
В ГД заявили, что закон о северном завозе будет доработан и улучшен

Депутат Харитонов: закон о северном завозе будет доработан и улучшен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов во время сессии "Северный завоз: надежно, быстро, доступно" на ВЭФ-2025
Председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов во время сессии Северный завоз: надежно, быстро, доступно на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов во время сессии "Северный завоз: надежно, быстро, доступно" на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Минвостокразвития России будут вносить необходимые изменения в закон "О северном завозе", в том числе необходимо установить административную ответственность перевозчиков за срыв сроков перевозок, считает глава комитета Госдумы Николай Харитонов.
"Закон живой и по результатам правоприменительной практики мы будем вносить в него, совместно с Минвостокразвития России, необходимые изменения. Убежден, что все намеченные планы по улучшению закона "О северном завозе" мы выполним", - сказал он на сессии "Северный завоз: надежно, быстро, доступно" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
На Чукотке оценили исчерпание казначейских кредитов на севзавоз
Вчера, 03:11
Харитонов отметил, что необходимо установить административную ответственность перевозчиков за срыв сроков перевозок. По его словам, на это указывает поступающая в комитет информация и от органов власти, и от участников северного завоза.
"Бюджетные кредиты. Я поднимал этот вопрос на различных площадках, и моя позиция остается принципиальной. При северном завозе есть специфика. Участники северного завоза готовы возместить полученную помощь только по итогам реализации продукции, то есть к следующему году, в начале новой навигации. Поэтому казначейские кредиты — это все же временный вариант, особенно в текущих экономических условиях. А бюджетные кредиты – одна из основных мер государственной поддержки, предусмотренная федеральным законом "О северном завозе" и потребность регионов в них составляет порядка 30 миллиардов рублей", - подчеркнул парламентарий.
Также, по мнению Харитонова, для того чтобы у предприятий, осуществляющих северный завоз, было достаточно оборотных средств, необходимо предусмотреть субсидирование части затрат на компенсацию части процентов по коммерческим кредитам, методики расчета надбавок на хранение и перевозку грузов необходимо установить на федеральном уровне и сделать едиными для всех регионов.
"Потребность в дноуглублении ежегодно растет, при этом применяемые сегодня решения, такие как аренда флота у зарубежных судовладельцев, привели к резкому росту стоимости работ – в 6 раз в 2024 году. Решение видится в формировании российского дноуглубительного флота. Есть вопросы и по доступности ледокольного сопровождения судов с грузами северного завоза", - заключил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Анадырский морской порт - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Минвостокразвития проанализирует использование казначейских кредитов
3 сентября, 00:57
 
ОбществоРоссияВладивостокДальний ВостокНиколай ХаритоновГосдума РФДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала