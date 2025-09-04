Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили ввести "белые списки" сайтов для школ - РИА Новости, 04.09.2025
01:11 04.09.2025
В ГД предложили ввести "белые списки" сайтов для школ
В ГД предложили ввести "белые списки" сайтов для школ - РИА Новости, 04.09.2025
В ГД предложили ввести "белые списки" сайтов для школ
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением усовершенствовать механизм фильтрации интернет-контента в школах и вместо блокировки известных опасных ресурсов из "чёрного списка" разрешить доступ только к предварительно проверенным и одобренным ресурсам из "белого списка", а также предлагается разрешить школам экстренно разблокировать нужные сервисы, чтобы не мешать учебному процессу, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В обращении Лантратова отмечает, что в соответствии с отчетом Счетной палаты РФ от 26 июня 2025 года, который был проведен по поручению президента России, в сфере цифровизации общего образования сохраняется значительное количество системных дисфункций, препятствующих полноценному использованию цифровых образовательных ресурсов. Особую обеспокоенность, по её словам, вызывает практика реализации контентной фильтрации в рамках исполнения государственных контрактов на обеспечение общеобразовательных организаций доступом к интернету в той части, в которой это мешает образовательному процессу. В том числе Счетной палатой были выявлены недостатки в скорости интернета и существующих механизмов фильтрации контента в школах, "в результате чего блокируется доступ к важным образовательным сервисам", указывается в обращении. Отмечается, что в числе заблокированных ресурсах оказываются библиотеки языков программирования, хранилища обновлений для цифрового оборудования, специализированные видеохостинги с образовательным контентом. "В целях устранения вышеуказанных дисбалансов и повышения эффективности использования цифровых инструментов в образовательном процессе считаю целесообразным усовершенствование механизмов гибкой адаптивной фильтрации интернет-контента в общеобразовательных организациях в формате перехода от фильтрации по черным спискам к системе допуска по утвержденным белым спискам ресурсов, предварительно верифицированных профильными научно-методическими центрами, педагогическими вузами и представителями Минпросвещения России", - сказано в документе. По мнению парламентария, такой механизм позволит обеспечить устойчивый доступ учащихся и педагогов к критически важным цифровым сервисам. "Параллельно считаю возможным наделить учреждения правом экстренной разблокировки ресурса с последующей постпроверкой обоснованности. Реализация обозначенного подхода обеспечит соблюдение принципов сбалансированности между информационной безопасностью и доступностью образовательных технологий", - заключила Лантратова.
Новости
россия, яна лантратова, госдума рф
Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ
В ГД предложили ввести "белые списки" сайтов для школ

Депутат Лантратова предложила ввести белые списки сайтов для школ

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением усовершенствовать механизм фильтрации интернет-контента в школах и вместо блокировки известных опасных ресурсов из "чёрного списка" разрешить доступ только к предварительно проверенным и одобренным ресурсам из "белого списка", а также предлагается разрешить школам экстренно разблокировать нужные сервисы, чтобы не мешать учебному процессу, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В обращении Лантратова отмечает, что в соответствии с отчетом Счетной палаты РФ от 26 июня 2025 года, который был проведен по поручению президента России, в сфере цифровизации общего образования сохраняется значительное количество системных дисфункций, препятствующих полноценному использованию цифровых образовательных ресурсов.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Госдуме предложили проинспектировать школьные маршруты
2 сентября, 14:35
2 сентября, 14:35
Особую обеспокоенность, по её словам, вызывает практика реализации контентной фильтрации в рамках исполнения государственных контрактов на обеспечение общеобразовательных организаций доступом к интернету в той части, в которой это мешает образовательному процессу.
В том числе Счетной палатой были выявлены недостатки в скорости интернета и существующих механизмов фильтрации контента в школах, "в результате чего блокируется доступ к важным образовательным сервисам", указывается в обращении.
Отмечается, что в числе заблокированных ресурсах оказываются библиотеки языков программирования, хранилища обновлений для цифрового оборудования, специализированные видеохостинги с образовательным контентом.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В ГД предложили упростить правила зачисления в школы детей репатриантов
1 сентября, 16:33
1 сентября, 16:33
"В целях устранения вышеуказанных дисбалансов и повышения эффективности использования цифровых инструментов в образовательном процессе считаю целесообразным усовершенствование механизмов гибкой адаптивной фильтрации интернет-контента в общеобразовательных организациях в формате перехода от фильтрации по черным спискам к системе допуска по утвержденным белым спискам ресурсов, предварительно верифицированных профильными научно-методическими центрами, педагогическими вузами и представителями Минпросвещения России", - сказано в документе.
По мнению парламентария, такой механизм позволит обеспечить устойчивый доступ учащихся и педагогов к критически важным цифровым сервисам.
"Параллельно считаю возможным наделить учреждения правом экстренной разблокировки ресурса с последующей постпроверкой обоснованности. Реализация обозначенного подхода обеспечит соблюдение принципов сбалансированности между информационной безопасностью и доступностью образовательных технологий", - заключила Лантратова.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Миронов предложил комплекс мер по реформе системы образования
1 сентября, 10:19
1 сентября, 10:19
 
Россия, Яна Лантратова, Госдума РФ
 
 
