В работе Google произошел сбой - РИА Новости, 04.09.2025
10:47 04.09.2025
В работе Google произошел сбой
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои в понедельник начались около 9.52 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Германии и Нидерландах. Также сообщения поступают из Великобритании, Франции, Италии, Франции, США, Индии и других стран. Большинство пользователей сервиса жалуются на неполадки, связанные с поиском по запросам. Также сообщается о сбоях в работе веб-сайта и проблемах со входом в учетную запись. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным сайта, сбои в понедельник начались около 9.52 мск. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Германии и Нидерландах. Также сообщения поступают из Великобритании, Франции, Италии, Франции, США, Индии и других стран.
Большинство пользователей сервиса жалуются на неполадки, связанные с поиском по запросам. Также сообщается о сбоях в работе веб-сайта и проблемах со входом в учетную запись.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
