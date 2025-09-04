https://ria.ru/20250904/glava-2039546730.html

В Росрыболовстве рассказали, хватит ли россиянам красной икры на Новый год

В Росрыболовстве рассказали, хватит ли россиянам красной икры на Новый год - РИА Новости, 04.09.2025

В Росрыболовстве рассказали, хватит ли россиянам красной икры на Новый год

Объема производства красной икры в РФ достаточно, россияне не останутся без нее на Новый год, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T05:32:00+03:00

2025-09-04T05:32:00+03:00

2025-09-04T05:32:00+03:00

экономика

россия

владивосток

илья шестаков

герман зверев

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911688135_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_6d9ebcc81d19a147524d191b6f89808f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Объема производства красной икры в РФ достаточно, россияне не останутся без нее на Новый год, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на полях ВЭФ. "Икры хватит", - сказал Шестаков, отвечая на вопрос, хватит ли россиянам икры на Новый год. При этом он не стал комментировать ситуацию с ценами на этот деликатес. Как рассказывал накануне РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, самой популярной икрой в России остается лососевая, в соотношении "цена – престижность" она занимает самую выгодную маркетинговую нишу. По оценкам ВАРПЭ, в среднем лососевой икры российские компании производят 13-17 тысяч тонн в год в зависимости от объемов вылова, она занимает две трети рынка икры в стране. Лососевая путина в РФ в 2024 году оказалась худшей за 20 лет, было выловлено всего 235 тысяч тонн. В этом году ситуация складывается гораздо лучше: по данным ВАРПЭ, на 1 сентября вылов тихоокеанских лососевых в России достиг 312,7 тысячи тонн, уже превысив первоначальный прогноз в 311,7 тысячи тонн. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20241218/ikra-1989827472.html

https://ria.ru/20250329/zverev-2008095461.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владивосток, илья шестаков, герман зверев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025, красная икра